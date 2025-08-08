القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سيراميكا في الدوري والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق الكرة المصرية، مباراة فريق الزمالك ضد نظيره فريق سيراميكا ببداية مشوارهما ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، وذلك على ستاد السويس الجديد مساء اليوم الجمعة.

ويدير مباراة الزمالك ضد سيراميكا طاقم تحكيم بقيادة محمود البنا حكم ساحة ويعاونه احمد توفيق طلب حكم مساعد أول وطارق مصطفى حكم مساعد ثاني ويتواجد وليد عبد الرازق حكما رابعا ويتواجد على تقنية الفيديو الحكم احمد الغندور ويعاونه هيثم عثمان.

موعد ماتش الزمالك أمام سيراميكا

قمة الزمالك ضد نظيره فريق سيراميكا المقررة بينهما في الجولة الأولي ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر أغسطس الجاري.

القنوات الناقلة لـ ماتش الزمالك ضد سيراميكا

يمكنك مشاهدة قمة الزمالك ضد سيراميكا مساء اليوم الجمعة فى الدوري المصري، عبر قناة مودرن سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك ضد سيراميكا

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا ويضم العناصر التالية..

حراسة المرمى:محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، عمر جابر

خط الوسط: عبد الله السعيد، محمد شحاتة، ناصر ماهر

خط الهجوم: شيكو بانزا، ناصر منسي، عبد الحميد معالي

ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز أمام سيراميكا لتحقيق انطلاقة قوية ببطولة الدوري وقد نجح في التعاقد مع مجموعة من اللاعبين وهم .. البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لمدة أربعة مواسم قادماً من فريق أوليكساندريا الأوكراني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كما تعاقد الزمالك مع مهدى سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندرى السابق لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر. وتعاقد مع شيكو بانزا قادما من نادى إستريلا دا أمادورا البرتغالي لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد الزمالك كذلك مع كل من الفلسطيني آدم كايد لاعب فريق بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر و المغربى عبد الحميد معالى، لاعب فريق اتحاد طنجة المغربى والفلسطيني عدي الدباغ و أحمد ربيع لاعب وسط فريق البنك الأهلي و محمد إسماعيل لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي زد وأحمد شريف وعمرو ناصر من نادي فاركو.

اقرأ أيضًا:

محدش يزعل مني.. شيكابالا يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد إعلان اعتزاله

الريان القطري يقترب من ضم وسام أبو علي.. أرقام وإنجازات وشروط الصفقة