موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا في الدوري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الزمالك نظيره فريق سيراميكا ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، وذلك على ستاد السويس الجديد مساء غد الجمعة، بينما يلتقي بالجولة الثانية مع المقاولون العرب باستاد القاهرة.

ويضم طاقم تحكيم مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا كل من محمود البنا حكم ساحة ويعاونه احمد توفيق طلب حكم مساعد أول وطارق مصطفى حكم مساعد ثاني ويتواجد وليد عبد الرازق حكما رابعا ويتواجد على تقنية الفيديو الحكم احمد الغندور ويعاونه هيثم عثمان.

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا

تنطلق مباراة الزمالك ضد سيراميكا المقررة بينهما في الجولة الأولي ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، وذلك في التاسعة مساء غد الجمعة الموافق 8 من شهر أغسطس الجاري.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد سيراميكا

يتم نقل مباراة الزمالك ضد سيراميكا مساء غد الجمعة فى الدوري المصري، عبر قناة مودرن سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا

يرصد الموجز، تشكيل فريق الزمالك المتوقع خلال مواجهة سيراميكا ويضم العناصر التالية..

حراسة المرمى:محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، عمر جابر

خط الوسط: عبد الله السعيد، محمد شحاتة، ناصر ماهر

خط الهجوم: شيكو بانزا، ناصر منسي، عبد الحميد معالي

الزمالك ضد سيراميكا

صفقات الزمالك للموسم الجديد

تعاقد نادي الزمالًك، مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لمدة أربعة مواسم قادماً من فريق أوليكساندريا الأوكراني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كما تعاقد الزمالك مع مهدى سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندرى السابق لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر. وتعاقد مع شيكو بانزا قادما من نادى إستريلا دا أمادورا البرتغالي لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأتم الزمالك كذلك التعاقد مع كل من الفلسطيني آدم كايد لاعب فريق بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر و المغربى عبد الحميد معالى، لاعب فريق اتحاد طنجة المغربى والفلسطيني عدي الدباغ و أحمد ربيع لاعب وسط فريق البنك الأهلي و محمد إسماعيل لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي زد وأحمد شريف وعمرو ناصر من نادي فاركو.

