الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة الكثيفة وتعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر، محذّرة قائدي السيارات من تكوّن شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح، خاصة على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية ويستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، ويرصد الموجز التفاصيل.

تحذير رسمي من الشبورة المائية على الطرق

وأكدت هيئة الأرصاد أن الشبورة المائية تظهر بكثافة بداية من الساعة الثالثة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، وتتركز على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ومدن القناة، إضافة إلى بعض طرق سيناء.

ودعت الهيئة السائقين إلى تخفيف السرعات، وترك مسافات أمان كافية، واستخدام الكشافات الأمامية بحذر، خاصة في ساعات الذروة الصباحية.

حالة الطقس اليوم في مصر

وبحسب بيان الأرصاد، تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع زيادة الإحساس بالبرودة بسبب نشاط الرياح.

السحب وفرص الأمطار

وأشارت الهيئة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء، وقد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر، دون أن يؤثر ذلك على الأنشطة اليومية أو حركة المرور بشكل ملحوظ.

نشاط الرياح يزيد الإحساس بالبرودة

كما حذرت الأرصاد من نشاط ملحوظ للرياح على فترات متقطعة، وهو ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مطالبة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة كبار السن والأطفال.

حالة الطقس في القاهرة الكبرى

وفيما يخص القاهرة الكبرى، توقعت الهيئة أن يكون الطقس مائلًا للدفء نهارًا، بينما يتحول إلى شديد البرودة ليلًا، مع تكون الشبورة المائية صباحًا، ونشاط خفيف إلى معتدل للرياح.

حالة الطقس في الأقاليم

الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية: طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع شبورة صباحية.

طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع شبورة صباحية. شمال الصعيد: طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ونشاط رياح أحيانًا.

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ونشاط رياح أحيانًا. جنوب الصعيد: طقس دافئ نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، مع استقرار نسبي في الأحوال الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة، الصغرى 12 درجة.

العظمى 20 درجة، الصغرى 12 درجة. السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 درجة، الصغرى 9 درجات.

العظمى 19 درجة، الصغرى 9 درجات. شمال الصعيد: العظمى 20 درجة، الصغرى 7 درجات.

العظمى 20 درجة، الصغرى 7 درجات. جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة، الصغرى 12 درجة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

وشددت الهيئة على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل دوري، والالتزام بتعليمات السلامة على الطرق، خاصة في فترات الشبورة المائية، مع تجنب القيادة السريعة، والتأكد من سلامة المركبات، حرصًا على سلامة الجميع.