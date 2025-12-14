شبورة صباحية وأمطار على السواحل تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام القادمة، موضحة أن البلاد تشهد أجواءً شتوية معتدلة نهارًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا.

- تحذيرات من الشبورة المائية

وأكدت الهيئة أن الشبورة المائية ستكون الظاهرة الجوية الأبرز خلال هذه الفترة، حيث تؤثر على الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الأولى، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ووسط سيناء.

- فرص أمطار على عدة محافظات

وأوضحت الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، إلى جانب بعض مناطق البحر الأحمر، وذلك على فترات غير منتظمة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

- رياح نشطة نهاية الأسبوع

وأضافت الهيئة أن نشاط الرياح سيظهر على فترات متقطعة، خاصة بالمناطق الساحلية وجنوب البلاد، مع امتداد تأثيرها على أغلب أنحاء الجمهورية يومي الأربعاء 17 ديسمبر والخميس 18 ديسمبر، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار ورياح وتقلبات طقس خلال الأيام المقبلة

تفاصيل الحالة الجوية خلال الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ملامح حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، اعتبارًا من اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 وحتى الخميس 18 ديسمبر 2025، مشيرة إلى استمرار الأجواء الشتوية المعتدلة نهارًا والباردة ليلًا.

- طقس بارد صباحًا ومعتدل نهارًا

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون باردًا في ساعات الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارًا، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتسود أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية.

- الشبورة المائية الظاهرة الأبرز

وأكدت الأرصاد أن الشبورة المائية تظل الظاهرة الجوية المسيطرة، حيث تتكون من الساعة الثالثة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وحتى شمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

- فرص أمطار على عدة مناطق

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، بالإضافة إلى بعض مناطق محافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

- نشاط للرياح على فترات

وأضافت الأرصاد أن نشاط الرياح قد يظهر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، مع استمرار هذا النشاط على أغلب الأنحاء يومي الأربعاء 17 ديسمبر والخميس 18 ديسمبر.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 – الصغرى 13

السواحل الشمالية: العظمى 20 – الصغرى 14

شمال الصعيد: العظمى 22 – الصغرى 9

جنوب الصعيد: العظمى 23 – الصغرى 10

- درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 13

السواحل الشمالية: العظمى 19 – الصغرى 13

شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 10

جنوب الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 11

- درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 – الصغرى 13

السواحل الشمالية: العظمى 20 – الصغرى 14

شمال الصعيد: العظمى 22 – الصغرى 9

جنوب الصعيد: العظمى 23 – الصغرى 10

- درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 – الصغرى 14

السواحل الشمالية: العظمى 20 – الصغرى 14

شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 10

جنوب الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 12

- درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس 18 ديسمبر 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 14

السواحل الشمالية: العظمى 20 – الصغرى 13

شمال الصعيد: العظمى 20 – الصغرى 10

جنوب الصعيد: العظمى 23 – الصغرى 12

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

شبورة صباحية وأمطار على السواحل تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس

