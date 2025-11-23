طقس اليوم.. موجة حر مفاجئة تضرب مصر والأرصاد تكشف موعد الانكسار

شهد طقس اليوم في مختلف محافظات الجمهورية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وسط حالة من القلق بين المواطنين بسبب الأجواء غير المعتادة في هذا التوقيت من العام، وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم متأثر بكتل هوائية ساخنة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا أدى إلى زيادة سطوع الشمس وارتفاع القيم الحرارية بشكل كبير، ويرصد الموجز التفاصيل.

ارتفاع درجات الحرارة بسبب الكتل الصحراوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يشهد ارتفاعًا واضحًا في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وأوضحت أن المرتفع الجوي المتمركز في طبقات الجو العليا ساهم في سيطرة الأجواء المشمسة على معظم أنحاء الجمهورية.

وتشير التوقعات إلى أن طقس اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 5 إلى 6 درجات كاملة، وهو ما يجعل الإحساس بالحرارة أقرب لأجواء شهور الصيف.

طقس اليوم أشبه بالأجواء الصيفية نهارًا

قالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، إن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى خلال طقس اليوم تتراوح بين 31 و32 درجة مئوية، وهو معدل مرتفع مقارنة بفصل الخريف، وأكدت أن معظم المحافظات تشهد أجواء صيفية صافية نهارًا مع نشاط محدود للرياح في بعض المناطق.

وأضافت أن المواطنين قد يشعرون بارتفاع الحرارة خلال فترة الظهيرة بسبب قوة الإشعاع الشمسي المصاحب لكتل الهواء الساخنة.

انخفاض ليلي طفيف في طقس اليوم

وعلى الرغم من حرارة النهار، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن ساعات الليل خلال طقس اليوم ستشهد انخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة، إلا أن البرودة لن تكون بنفس قوة الأسابيع الماضية، وأفادت أن الطقس ليلاً يميل إلى الاعتدال ثم البرودة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر.

أمطار خفيفة إلى رعدية على بعض المناطق

وحول فرص الأمطار في طقس اليوم، قالت غانم إنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد، تشمل حلايب وشلاتين ومرسى علم. كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب مطروح والسلوم، إضافة إلى بعض المناطق الجنوبية مثل أسوان وأبو سمبل.

وأكدت الأرصاد أن هذه الأمطار تأتي نتيجة امتداد منخفض جوي بالطبقات العليا يعمل على اضطراب بسيط في حركة الرياح والرطوبة.

شبورة مائية كثيفة خلال طقس اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال طقس اليوم، خاصة من الساعة الرابعة فجرًا وحتى العاشرة صباحًا، وتسبب الشبورة في انخفاض ملحوظ بالرؤية الأفقية، مما يستلزم القيادة بحذر شديد.

موعد انكسار موجة الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد أن طقس اليوم هو آخر أيام موجة الحرارة، وأن بدءًا من غدٍ الاثنين ستشهد البلاد تغييرًا في مصادر الكتل الهوائية، حيث تتقدم كتلة هوائية أقل حرارة بالتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتزداد فرص سقوط الأمطار على محافظات شمال البلاد.

وأوضحت الهيئة أن المواطنين سيشعرون بتحسن واضح في الأحوال الجوية من بداية الأسبوع، مع عودة الطقس المعتدل نهارًا والبارد ليلًا.

