ارتفاع بدرجات الحرارة الجمعة وتحذيرات من شبورة فجراً وسحب منخفضة متفرقة نهاراً

تشهد البلاد اليوم الجمعة 21 نوفمبر ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، إذ يسود طقس دافئ نهارًا على المحافظات الشمالية يميل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يبقى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



أما خلال ساعات الليل، فتعود الأجواء للانخفاض التدريجي لتصبح مائلة للبرودة بعد منتصف الليل.

شبورة مؤثرة على الطرق الشمالية والصحراوية

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أن أبرز الظواهر الجوية المنتظرة هي الشبورة المائية الكثيفة التي تتكون فجرًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا، محذرة من انخفاض كبير في الرؤية الأفقية على الطرق المؤدية للقاهرة والمدن الساحلية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام السائقين بالتحكم في السرعة واستخدام الإضاءة المناسبة.

سحب منخفضة وفرص محدودة لرذاذ وأمطار خفيفة

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق واسعة من شمال البلاد، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر. كما تبقى فرص هطول الأمطار ضعيفة على مناطق حلايب وشلاتين بشكل متقطع خلال فترات اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى: 31° – 18°

الإسكندرية: 28° – 17°

مطروح: 26° – 16°

سوهاج: 33° – 16°

قنا: 34° – 17°

أسوان: 35° – 18°



نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

