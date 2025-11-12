شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء وحتى الأحد المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الفترة من الأربعاء 12 نوفمبر وحتى الأحد 16 نوفمبر 2025، حيث يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة جنوب الصعيد وسيناء، بينما يكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر وأواخر الليل.

- شبورة مائية كثيفة على الطرق في ساعات الصباح الأولى

أوضحت الهيئة أن الشبورة المائية ستكون أبرز الظواهر الجوية، خاصة في ساعات الصباح الأولى حتى التاسعة والنصف تقريبًا، على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

- فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال البلاد

توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة يوم الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة أحيانًا على السلوم ومطروح والعلمين، مع استمرار فرص الأمطار المتفاوتة في الشدة حتى يوم الخميس، يصاحبها انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 27°، الصغرى 18°.

السواحل الشمالية: العظمى 25°، الصغرى 17°.

شمال الصعيد: العظمى 30°، الصغرى 16°.

جنوب الصعيد: العظمى 34°، الصغرى 20°.

نصائح الأرصاد للمواطنين لمواجهة التغيرات الجوية

1. الحذر من الشبورة المائية

القيادة بهدوء خلال الساعات الأولى من الصباح لتفادي الحوادث.

تجنب استخدام الكشافات العالية أثناء الشبورة لأنها تقلل من وضوح الرؤية.

2. الاستعداد للأمطار

حمل مظلة أثناء الخروج، خصوصًا في المحافظات الساحلية والوجه البحري.

الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

عدم ركن السيارات أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية في أثناء الرياح والأمطار الغزيرة.

3. التعامل مع الرياح وتقلبات الجو

غلق النوافذ جيدًا عند نشاط الرياح.

تجنب الوقوف بجوار الأشجار أو اللوحات المعدنية أثناء العواصف.

متابعة نشرات الطقس يوميًا لتجنب المفاجآت الجوية.

4. ارتداء الملابس المناسبة

ارتداء ملابس خريفية معتدلة في النهار، مع ملابس أثقل ليلًا بسبب برودة الجو.

تجنب التخفيف المفاجئ في الملابس لتفادي نزلات البرد.

5. نصائح عامة

متابعة تحذيرات هيئة الأرصاد عبر المصادر الرسمية.

تجنب الأنشطة البحرية في فترات اضطراب الملاحة.

الاهتمام بتدفئة كبار السن والأطفال ليلًا مع انخفاض الحرارة.

