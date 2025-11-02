طقس الأحد بين دفء النهار وبرودة الليل.. أمطار خفيفة وشبورة تُغلف الطرق

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاحد 2 نوفمبر طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على الصعيد، فيما تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتصبح الأجواء لطيفة إلى باردة في أغلب الأنحاء ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



وتشهد الساعات الأولى من الصباح شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة خاصة للمسافرين بين المحافظات .

زخات خفيفة وأجواء غائمة

أشارت الهيئة إلى أن البلاد ستتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد بشكل محدود إلى القاهرة الكبرى مع ساعات الليل الأولى.

نشاط رياح وتحذيرات من الأتربة

كما تشهد بعض المناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة خلال فترات الظهيرة، مع احتمال تراجع الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة الكبرى: 29° / 21°

الإسكندرية: 28° / 20°

مطروح: 26° / 18°

سوهاج: 36° / 19°

قنا: 38° / 20°

أسوان: 39° / 23°

الأرصادالجوية توجه 5 نصائح للمواطنين

1. الاحتفاظ بمعطف خفيف خلال الخروج مساءً.

2. تأجيل السفر في الصباح الباكر لتفادي الشبورة الكثيفة.

3. عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المعدنية أثناء تساقط الأمطار.

4. متابعة نشرات الطقس اليومية قبل أي تنقلات طويلة.

5. غلق النوافذ بإحكام لتجنّب دخول الأتربة الناتجة عن الرياح.

