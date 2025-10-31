الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتفاوت حراري.. تفاصيل طقس اليوم في مصر

تشهد مختلف محافظات الجمهورية طقسًا خريفيًا متقلبًا اليوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر2025، يتسم بالفروق الملحوظة بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، وسط تحذيرات من شبورة مائية كثيفة على عدد من الطرق الزراعية والصحراوية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

- طقس معتدل نهارًا وبارد آخر الليل

ووفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر،

بينما يكون مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومع حلول المساء، تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا لتسود أجواء معتدلة إلى مائلة للبرودة في آخر الليل.

- تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة

وأكدت الهيئة أن الساعات الأولى من الصباح تشهد شبورة مائية كثيفة تمتد من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا،

وتؤثر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

وحذرت الأرصاد قائدي المركبات من انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير، مطالبة بالقيادة الهادئة وترك مسافات أمان كافية.

- رذاذ أمطار خفيفة ورياح لطيفة

كما أشارت التوقعات إلى فرص محدودة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

فيما تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد،

مما يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار.

- درجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة الكبرى: 29° عظمى – 20° صغرى

الإسكندرية: 27° عظمى – 19° صغرى

مطروح: 26° عظمى – 19° صغرى

سوهاج: 32° عظمى – 17° صغرى

قنا: 33° عظمى – 18° صغرى

أسوان: 35° عظمى – 21° صغرى

- نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين

1. الحذر أثناء القيادة صباحًا بسبب الشبورة الكثيفة وتجنب السرعة الزائدة.

2. ارتداء ملابس مناسبة للفترات المتقلبة من اليوم لتجنب نزلات البرد.

3. تجنب الوقوف في مناطق مكشوفة أثناء نشاط الرياح.

4. متابعة نشرات الطقس بشكل دوري من المصادر الرسمية تحسبًا لأي تغير مفاجئ في الأحوال الجوية.

