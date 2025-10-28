طقس خريفي دافئ وشبورة صباحية كثيفة اليوم الثلاثاء.. العظمى 29 بالقاهرة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أكتوبر 2025، طقسًا خريفيًا معتدلًا على أغلب الأنحاء، مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويميل إلى البرودة في آخر ساعات الليل ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

- شبورة كثيفة ورذاذ خفيف شمالًا

وحذرت الهيئة من تكوّن شبورة مائية كثيفة خلال الساعات المبكرة من الصباح، تمتد من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



كما توقعت ظهور سحب منخفضة على شمال البلاد قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على الأنشطة اليومية.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 29° – الصغرى 20°

الإسكندرية: العظمى 28° – الصغرى 19°

مطروح: العظمى 27° – الصغرى 19°

سوهاج: العظمى 34° – الصغرى 18°

قنا: العظمى 36° – الصغرى 18°

أسوان: العظمى 36° – الصغرى 22°



نصائح الأرصاد للمواطنين

دعت الهيئة إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، مع الالتزام بالسرعات المحددة، ونصحت المواطنين بارتداء ملابس خريفية معتدلة خلال ساعات النهار، محذرة من الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة ليلًا.

