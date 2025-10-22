طقس الأربعاء..حرارة مرتفعة في الجنوب وشبورة كثيفة شمالاً وتحذير من القيادة صباحًا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة خلال الساعات المبكرة من صباح الأربعاء الموافق 22 أكتوبر2025 ، مع استمرار الحرارة المرتفعة في محافظات الجنوب، لتسود أجواء خريفية غير مستقرة نسبيًا ، ويعرض موقع الموجز التفاصيل.

- تفاصيل حالة الطقس اليوم

يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلًا للبرودة صباحًا، حارًا نهارًا، معتدلًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد وحارًا على شماله.

- نشاط رياح ورذاذ خفيف

تظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة يسهم في تحسين الإحساس بدرجة الحرارة.

- درجات الحرارة في أبرز المحافظات

القاهرة: 33 / 19

الإسكندرية: 32 / 19

مطروح: 31 / 19

دمياط: 31 / 20

بورسعيد: 30 / 21

الإسماعيلية: 34 / 20

الزقازيق: 33 / 19

المنيا: 35 / 20

أسيوط: 36 / 21

سوهاج: 36 / 20

قنا: 37 / 22

الأقصر: 38 / 22

أسوان: 39 / 22

- نصائح الأرصاد الجوية لفصل الشتاء

تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بمتابعة النشرات الجوية أولًا بأول، وارتداء الملابس الثقيلة خاصة للأطفال وكبار السن، وتوخي الحذر أثناء القيادة في الشبورة أو الأمطار.

كما تشدد على تجنب التواجد أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية أثناء نشاط الرياح، واستخدام وسائل التدفئة بحذر مع تهوية المنازل جيدًا.

وتدعو الهيئة سكان المحافظات الساحلية إلى الاستعداد لفترات سقوط الأمطار وعدم ترك المركبات بالمناطق المنخفضة، مع توعية الطلاب والمزارعين بمخاطر البرد والصقيع وطرق الوقاية المناسبة.

