طقس الجمعة .. انخفاض جديد في الحرارة وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 10 أكتوبر استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، ليسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على أغلب المناطق، بينما يكون حارًا على جنوب البلاد ومعتدلًا ليلًا ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة مائية صباحية على الطرق

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة في الساعات المبكرة من الصباح (من الرابعة حتى الثامنة صباحًا) على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

فرص أمطار على السواحل الشمالية

وتشير الأرصاد إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم، مع ظهور سحب منخفضة قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

نشاط رياح وتلطيف للأجواء

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، مما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وفترات الليل.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية

ومن المتوقع اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 50 و60 كم/س، ويرتفع مستوى الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 10 أكتوبر

القاهرة الكبرى: العظمى 28 – الصغرى 21

الإسكندرية: العظمى 28 – الصغرى 20

مطروح: العظمى 27 – الصغرى 18

سوهاج: العظمى 32 – الصغرى 20

قنا: العظمى 34 – الصغرى 22

أسوان: العظمى 36 – الصغرى 23

فيما يلي أبرز نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين خلال فصل الخريف، لضمان السلامة والتعامل الصحيح مع التغيرات الجوية:



1. الحذر من الشبورة المائية

القيادة بهدوء خلال الساعات الأولى من الصباح لتفادي الحوادث.

تجنب استخدام الكشافات العالية أثناء الشبورة لأنها تقلل من وضوح الرؤية.

2. الاستعداد للأمطار

حمل مظلة أثناء الخروج، خصوصًا في المحافظات الساحلية والوجه البحري.

الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

عدم ركن السيارات أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية في أثناء الرياح والأمطار الغزيرة.



3. التعامل مع الرياح وتقلبات الجو

غلق النوافذ جيدًا عند نشاط الرياح.

تجنب الوقوف بجوار الأشجار أو اللوحات المعدنية أثناء العواصف.

متابعة نشرات الطقس يوميًا لتجنب المفاجآت الجوية.



4. ارتداء الملابس المناسبة

ارتداء ملابس خريفية معتدلة في النهار، مع ملابس أثقل ليلًا بسبب برودة الجو.

تجنب التخفيف المفاجئ في الملابس لتفادي نزلات البرد.



5. نصائح عامة

متابعة تحذيرات هيئة الأرصاد عبر المصادر الرسمية.

تجنب الأنشطة البحرية في فترات اضطراب الملاحة.

الاهتمام بتدفئة كبار السن والأطفال ليلًا مع انخفاض الحرارة.

