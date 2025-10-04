السبت .. أجواء حارة نهاراً ومعتدلة ليلاً وتحذير من شبورة كثيفة

أجواء خريفية وحرارة متفاوتة ، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، طقساً خريفياً معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يميل إلى الحر نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد الحرارة بجنوب الصعيد، ويكون معتدل الحرارة ليلاً على مختلف المناطق ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة صباحية كثيفة

وأشارت الهيئة إلى ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحاً على عدد من الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على مدن القناة ووسط سيناء، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

ومن المتوقع ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

اضطراب الملاحة البحرية

كما حذرت الأرصاد من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 33° – الصغرى 21°

الإسكندرية: العظمى 28° – الصغرى 20°

مطروح: العظمى 27° – الصغرى 22°

سوهاج: العظمى 35° – الصغرى 21°

قنا: العظمى 38° – الصغرى 22°

أسوان: العظمى 38° – الصغرى 24°

تحذيرات الأرصاد الجوية في فصل الخريف:

ـ شبورة مائية كثيفة صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة.

ـ تقلبات جوية مفاجئة مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

ـ نشاط رياح محملة بالأتربة خاصة على الطرق الصحراوية.

ـ اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر وخليج السويس.

ـ تفاوت كبير في درجات الحرارة بين النهار والليل.

ـ زيادة فرص الإصابة بنزلات البرد والحساسية.

ـ متابعة النشرات الجوية يومياً ضرورة لتجنب المخاطر.

اقرأ أيضًا:

أجواء شديدة الحرارة نهارًا .. ورطوبة مرتفعة تعمّ البلاد غداً السبت

طقس الاثنين.. رطوبة مرتفعة وأمطار رعدية وهبّات حرارية تضرب عدة مناطق