أجواء شديدة الحرارة نهارًا .. ورطوبة مرتفعة تعمّ البلاد غداً السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن طقس غدًا السبت الموافق 9 أغسطس 2025، سيشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب المناطق، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

سحب منخفضة وشبورة كثيفة على الطرق

وتوقعت الهيئة ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما تتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا، خاصة من الساعة 8:40، على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء ومدن القناة، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

رطوبة خانقة.. والحرارة المحسوسة أعلى من المُعلنة

أوضحت الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس، بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية فوق الحرارة الفعلية، ما يعزز الشعور بالإجهاد الحراري لدى المواطنين، خاصة في فترات النهار.

اضطراب الملاحة بخليج السويس وتحذير من الرياح النشطة

كما حذرت الهيئة من اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، نتيجة نشاط رياح تتراوح سرعتها بين 40 إلى 50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

فرص لسقوط أمطار على سيناء والسواحل الغربية

أشارت التوقعات إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب سيناء، بالإضافة إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى غرب البلاد مثل السلوم ومطروح.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 9 أغسطس 2025

القاهرة 37 للعظمى و26 للصغر

الإسكندرية 32 للعظمى و24 للصغرى

مطروح 31 للعظمى و24 للصغرى

سوهاج 41 للعظمى و26 للصغرى

قنا 42 للعظمى و27 للصغرى.

أسوان الأعلى حرارة بـ 43 للعظمى و27 للصغرى.

نصائح الأرصاد للتعامل مع الطقس الحار والرطب:

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدة إجراءات احترازية للتعامل مع الأجواء الحارة والرطبة، أبرزها:

الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خاصة في فترات الظهيرة، لتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

الإكثار من شرب المياه والسوائل لتعويض الفاقد من الجسم نتيجة التعرق.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والخفيفة التي تساعد على تقليل الشعور بالحرارة.

تأجيل الأنشطة الخارجية الشاقة إلى فترات ما بعد غروب الشمس أو قبل التاسعة صباحًا.

القيادة بحذر شديد صباحًا بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تؤثر على مدى الرؤية.

الابتعاد عن الشواطئ في فترات اضطراب الملاحة، خصوصًا في خليج السويس والبحر الأحمر.

كما دعت الهيئة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال إلى الحرص على البقاء في أماكن جيدة التهوية خلال ذروة الحرارة، والاهتمام بمتابعة النشرات الجوية اليومية لتفادي أي تغيرات مفاجئة في الطقس.

