حرارة خانقة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء 6 اغسطس 2025

في ظل الأجواء الصيفية المرهقة واهتمام المواطنين بمتابعة أحوال الطقس، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، والتي تشير إلى استمرار الموجة الحارة وارتفاع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ على معظم أنحاء البلاد، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.



طقس شديد الحرارة نهارًا ورطب ليلاً

بحسب بيان الهيئة، يسود اليوم طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تشهد محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء أجواء شديدة الحرارة تصل معها الحرارة إلى ذروتها.

أما ليلًا، فتميل الأجواء إلى الحرارة والرطوبة العالية، مما يبقي الإحساس بالطقس الخانق حتى خلال ساعات الليل والصباح الباكر.



شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر

وحذرت الأرصاد من ظهور الشبورة المائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع أن تكون الشبورة أكثر كثافة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، والوجه البحري، وغرب القاهرة الكبرى، مما يستدعي القيادة بحذر شديد في تلك الساعات.

رطوبة مرتفعة تعزز الإحساس بالحرارة

وأشارت الهيئة إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة ستؤدي إلى زيادة الشعور بدرجات الحرارة بشكل أكبر من المسجل رسميًا، حيث يتراوح الفارق بين 2 إلى 4 درجات مئوية، ما يجعل الإحساس بالطقس أكثر حدة واختناقًا.

وتدعو الهيئة المواطنين إلى الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، مع الإكثار من شرب المياه وارتداء الملابس القطنية الفاتحة.



وفيما يخص الملاحة البحرية، حذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة في خليج السويس، نتيجة نشاط الرياح بسرعة تتراوح بين 50 و60 كم/س، وارتفاع الموج إلى ما بين 2.5 و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء :

القاهرة الكبرى: العظمى 35° / الصغرى 25°

الإسكندرية: العظمى 32° / الصغرى 24°

مطروح: العظمى 29° / الصغرى 22°

سوهاج: العظمى 38° / الصغرى 26°

قنا: العظمى 40° / الصغرى 27°

أسوان: العظمى 42° / الصغرى 29°



لماذا ترتفع الحرارة في الصيف رغم تشابه الأرقام مع الربيع؟

أوضحت هيئة الأرصاد أن السبب يعود إلى المنخفض الهندي الموسمي، الذي يبدأ تأثيره في يوليو، ويغطي جنوب آسيا ويمتد حتى مصر عبر شبه الجزيرة العربية وشرق المتوسط.

تتسبب هذه الظاهرة في دفع كتل هوائية شديدة الحرارة نحو مصر، خصوصًا من شرق سوريا والعراق، وعند مرورها فوق البحر المتوسط تكتسب رطوبة عالية، ما يجعل الشعور بالحرارة .

ونصحت الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل منتظم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة في فترات الظهيرة، لتفادي التعرض للإجهاد الحراري الناتج عن الطقس شديد الحرارة والرطوبة.

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