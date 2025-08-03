مفاجآت في طقس اليوم .. أمطار على هذه المناطق وتحذير من الخروج ظهرًا

يحرص الكثيرون من المواطنون على متابعة التغيرات اليومية في درجات الحرارة باهتمام بالغ ، خصوصاً مع الارتفاع الملحوظ الذي تشهده مدن مثل القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

وفي إطار تلبية هذه الحاجة الملحة، يقدم موقع "الموجز" تحديثات دورية وشاملة لحالة الطقس، مع تسليط الضوء على الظواهر الجوية المهمة وتقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول التوقعات اليومية لدرجات الحرارة، لضمان استعداد المواطنين للتغيرات المناخية.

وفي هذا السياق ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية بين 30 و31 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 34 و35 درجة، وشمال الصعيد من 35 إلى 38 درجة.

وتوقعت الهيئة ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينتي حلايب وشلاتين يومي الأحد والإثنين (3 و4 أغسطس)، وذلك على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد أن طقس غدًا الأحد سيكون حارًا رطبًا على معظم الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.



درجات الحرارة المتوقعة الأحد 3 أغسطس

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35° والمحسوسة 37°

السواحل الشمالية: العظمى 30° والمحسوسة 34°

شمال الصعيد: العظمى 36° والمحسوسة 38°

جنوب الصعيد: العظمى 41° والمحسوسة 42°



الظواهر الجوية المرتقبة

شبورة مائية كثيفة صباحًا (من 4 إلى 8 صباحًا) على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط للرياح مستمر من الأحد حتى الخميس (3 - 7 أغسطس) مما يُساهم في تلطيف الأجواء ليلًا.

رياح مثيرة للرمال والأتربة متوقعة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية.

نصائح "الأرصاد" للمواطنين

تجنب الخروج خلال ساعات الظهيرة إلا للضرورة القصوى، خاصة مع ارتفاع الرطوبة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل للوقاية من الإجهاد الحراري.

توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية صباحًا، خصوصًا على الطرق السريعة.

اقرأ أيضًا:

طقس الثلاثاء..الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة وشبورة كثيفة على بعض الطرق



طقس الإثنين يقلب الموازين.. ارتفاع تدريجي في الحرارة وشبورة كثيفة ببعض المناطق