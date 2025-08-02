طقس السبت 2 أغسطس : حرارة مرتفعة ورطوبة خانقة وشبورة كثيفة صباحًا

يحرص العديد من المواطنون على متابعة التغيرات اليومية في درجات الحرارة باهتمام بالغ ، خصوصاً مع الارتفاع الملحوظ الذي تشهده مدن مثل القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

وفي إطار تلبية هذه الحاجة الملحة، يقدم موقع "الموجز" تحديثات دورية وشاملة لحالة الطقس، مع تسليط الضوء على الظواهر الجوية المهمة وتقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول التوقعات اليومية لدرجات الحرارة، لضمان استعداد المواطنين للتغيرات المناخية.

وفي هذا السياق ، كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تغيرات في الأحوال الجوية ، السبت 2 أغسطس 2025 طقس حار رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط ارتفاع كبير في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، فيما يكون الطقس معتدلًا ليلًا، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.



شبورة مائية كثيفة على الطرق.. وتحذير للسائقين

أشارت الهيئة إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة خلال الساعات من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، تؤثر على الرؤية الأفقية بالطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى:

القاهرة الكبرى

مدن القناة

وسط سيناء

شمال البلاد

ودعت الهيئة السائقين إلى توخي الحذر وقيادة المركبات بهدوء خلال هذه الفترات.

رياح نشطة على بعض المناطق وتحسن طفيف في الإحساس بالحرارة

يترافق الطقس مع نشاط للرياح أحيانًا على مناطق متفرقة، ما يُساهم في تحسين الإحساس بحرارة الجو نسبيًا، رغم ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تسجّل:

85% في الوجه البحري

80% في القاهرة الكبرى

أمطار خفيفة على بعض المناطق

تشير التوقعات إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من:

السواحل الشمالية

جنوب سيناء

اضطراب بحالة البحر المتوسط واعتدال بالبحر الأحمر

البحر المتوسط:

الحالة: مضطرب

ارتفاع الموج: من 1.5 إلى 2.5 متر

البحر الأحمر:

الحالة: معتدل

ارتفاع الموج: من 1.5 إلى 2.5 متر

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 2 أغسطس 2025

المنطقة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة الكبرى 34° 36° 24°

الوجه البحري 33° 35° 23°

السواحل الشمالية 30° 33° 25°

جنوب سيناء والبحر الأحمر 37° 40° 28°

شمال الصعيد 35° 41° 24°

جنوب الصعيد 40° 43° 28°

ونصحت الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل منتظم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة في فترات الظهيرة، لتفادي التعرض للإجهاد الحراري الناتج عن الطقس شديد الحرارة والرطوبة.

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