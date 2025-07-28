لهيب الصيف مستمر.. طقس شديد الحرارة اليوم و40 درجة في القاهرةو46 بأسوان

يواصل المواطنون اهتمامهم بمتابعة تطورات الأحوال الجوية، خاصة مع استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على مختلف أنحاء البلاد.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس يوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد طقسًا شديد الحرارة ورطبًا خلال ساعات النهار على أغلب المحافظات، بينما يكون الطقس حارًا ورطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

ويستعرض "الموجز" في هذا التقرير أبرز توقعات درجات الحرارة وحالة الطقس في مختلف المدن والمناطق ،حيث اوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن نسب الرطوبة المرتفعة وسكون حركة الرياح سيزيدان من الإحساس الفعلي بحرارة الطقس، لتتجاوز الدرجات المُسجلة في الظل بما يتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

تحذير من طقس اليوم

كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح المبكر، بين الرابعة والثامنة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

وتوقعت الهيئة فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وسانت كاترين، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق بجنوب البحر الأحمر، خاصة حلايب وشلاتين، إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج بين 1.75 و2.25 متر.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة: العظمى 40 - الصغرى 28

الإسكندرية: العظمى 35 - الصغرى 25

مطروح: العظمى 32 - الصغرى 26

سوهاج: العظمى 43 - الصغرى 27

قنا: العظمى 44 - الصغرى 28

أسوان: العظمى 46 - الصغرى 30

نصائح هامه للشعور بالانتعاش خلال الطقس الحار :

1- الحفاظ على رطوبة الجسم

من المهم جدًا الحفاظ على ترطيب الجسم خلال أيام الحر الشديد، ينصح بشرب كميات وفيرة من المياه والسوائل لتعويض ما يفقده الجسم بسبب التعرق، فالجفاف لا يؤدي فقط إلى الشعور بالعطش، بل قد يسبب الإرهاق والخمول ويؤثر على النشاط اليومي.

2-اختيار ملابس مناسبة للأجواء

احرص على ارتداء ملابس خفيفة وواسعة مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء، مثل القطن أو الكتان، الألوان الفاتحة هي الخيار الأفضل في الصيف، كونها تعكس أشعة الشمس، في حين أن الألوان الداكنة تمتص الحرارة وتزيد الإحساس بها، كما يفضل ارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية للحماية من أشعة الشمس المباشرة.

3- تناول أطعمة منعشة

بعض الأطعمة تساهم في خفض حرارة الجسم وتعزز من الإحساس بالانتعاش، مثل البطيخ، الخيار، النعناع، والزبادي، تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي خلال الموجة الحارة يمكن أن يساعد في التخفيف من تأثير الطقس.

4- تقنين النشاط البدني في ساعات الذروة

تجنب ممارسة الأنشطة الشاقة خلال فترات النهار التي تبلغ فيها درجات الحرارة ذروتها، ويفضل إنجاز الأعمال أو التمارين الرياضية في ساعات الصباح الباكر أو المساء، إذا شعرت بأعراض مثل الدوخة أو الغثيان أثناء النشاط، عليك فورًا التوجه إلى مكان بارد وأخذ قسط من الراحة.

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