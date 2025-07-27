ذروة الموجة الحارة اليوم.. والأرصاد تحذر من طقس شديد القسوة

في ظل التقلبات الجوية السريعة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، أصبحت متابعة أحوال الطقس جزءاً أساسياً من اهتمامات المواطنين اليومية، نظراً لتأثيرها المباشر على مختلف جوانب الحياة، بدءاً من التنقل ومباشرة الأعمال والأنشطة اليومية، وصولاً إلى تأثيرها الواضح على الحالة النفسية والمزاج العام.

ويستعرض "الموجز" في هذا التقرير حالة الطقس المتوقعة بما في ذلك درجات الحرارة ، حيث تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة تضرب مختلف الأنحاء، حيث سجلت درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ظهر اليوم 40 درجة مئوية في الظل، بينما بلغت المحسوسة 43 درجة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت الهيئة أن ذروة الموجة الحارة ستكون يومي الأحد والاثنين 27 و28 يوليو 2025، حيث يستمر الطقس شديد الحرارة والرطوبة نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون حارًا رطبًا خلال الليل والصباح الباكر.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر، أن ارتفاع نسب الرطوبة وسكون الرياح سيزيدان من الإحساس بحرارة الجو، بقيم تتراوح من درجتين إلى أربع درجات أعلى من المتوقع في الظل.

وأضاف شاهين أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر (من 4 إلى 8 صباحًا) على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة في شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

كما أشار إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين وسانت كاترين، إلى جانب نشاط للرياح قد يثير الرمال والأتربة في مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل.

🌡️ درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد:

القاهرة: العظمى 41° – الصغرى 28°

الإسكندرية: العظمى 35° – الصغرى 25°

مطروح: العظمى 32° – الصغرى 24°

سوهاج: العظمى 43° – الصغرى 27°

قنا: العظمى 45° – الصغرى 28°

أسوان: العظمى 46° – الصغرى 29°

يُنصح المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التواجد خارج المنزل خلال فترات الذروة، وارتداء الملابس القطنية، والإكثار من شرب السوائل، خاصة مع الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.



نصائح هامه للشعور بالانتعاش خلال الطقس الحار :

1- الحفاظ على رطوبة الجسم

من المهم جدًا الحفاظ على ترطيب الجسم خلال أيام الحر الشديد، ينصح بشرب كميات وفيرة من المياه والسوائل لتعويض ما يفقده الجسم بسبب التعرق، فالجفاف لا يؤدي فقط إلى الشعور بالعطش، بل قد يسبب الإرهاق والخمول ويؤثر على النشاط اليومي.

2-اختيار ملابس مناسبة للأجواء

احرص على ارتداء ملابس خفيفة وواسعة مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء، مثل القطن أو الكتان، الألوان الفاتحة هي الخيار الأفضل في الصيف، كونها تعكس أشعة الشمس، في حين أن الألوان الداكنة تمتص الحرارة وتزيد الإحساس بها، كما يفضل ارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية للحماية من أشعة الشمس المباشرة.

3- تناول أطعمة منعشة

بعض الأطعمة تساهم في خفض حرارة الجسم وتعزز من الإحساس بالانتعاش، مثل البطيخ، الخيار، النعناع، والزبادي، تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي خلال الموجة الحارة يمكن أن يساعد في التخفيف من تأثير الطقس.

4- تقنين النشاط البدني في ساعات الذروة

تجنب ممارسة الأنشطة الشاقة خلال فترات النهار التي تبلغ فيها درجات الحرارة ذروتها، ويفضل إنجاز الأعمال أو التمارين الرياضية في ساعات الصباح الباكر أو المساء، إذا شعرت بأعراض مثل الدوخة أو الغثيان أثناء النشاط، عليك فورًا التوجه إلى مكان بارد وأخذ قسط من الراحة



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