استعدوا ليوم ساخن.. الحرارة تبلغ ذروتها اليوم في القاهرة والصعيد

في ظل الأجواء الحارة التي تشهدها البلاد، يحرص المواطنون على متابعة تطورات حالة الطقس بشكل يومي، لا سيما مع الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة، والذي يطال القاهرة الكبرى والإسكندرية وعددًا من المحافظات الأخرى.

ويواصل موقع "الموجز" تقديم تغطية دقيقة وشاملة لحالة الطقس، مع التركيز على الظواهر الجوية المصاحبة والتغيرات الحرارية المتوقعة، لتزويد القراء بالمعلومات اللازمة لاتخاذ الاحتياطات المناسبة.

الطقس اليوم السبت

وفي هذا الإطار ، تشهد مصر اليوم السبت ذروة الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد منذ أيام، حيث تصل درجات الحرارة العظمى في الظل إلى 43 درجة مئوية بالقاهرة، بينما يسجل جنوب الصعيد 46 درجة، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في فترات الظهيرة.

ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار هذه الأجواء اللاهبة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، ما يجعل الطقس خانقًا خلال ساعات النهار، خصوصًا في المدن الكبرى والمناطق الجنوبية.

درجات حرارة قياسية اليوم السبت

– القاهرة الكبرى تسجل 41 درجة مئوية في الظل، لكن بفعل الرطوبة العالية تصل الحرارة المحسوسة إلى 43 درجة.

– جنوب الصعيد يشهد درجات حرارة أكثر قسوة، حيث تصل المحسوسة إلى 46 درجة!

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أن الرطوبة المرتفعة والرياح الهادئة تزيد الإحساس بالحرارة الفعلية عن المُعلنة، بفارق يصل إلى 4 درجات.

تحذيرات إضافية:

شبورة مائية متوقعة فجرًا من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المحافظات

المحافظة العظمى (°م) الصغرى (°م)

القاهرة 41 28

الإسكندرية 34 24

مطروح 31 24

سوهاج 42 26

قنا 43 27

أسوان 44 28

نصائح هامه للشعور بالانتعاش خلال الطقس الحار

1- الحفاظ على رطوبة الجسم

من المهم جدًا الحفاظ على ترطيب الجسم خلال أيام الحر الشديد، ينصح بشرب كميات وفيرة من المياه والسوائل لتعويض ما يفقده الجسم بسبب التعرق، فالجفاف لا يؤدي فقط إلى الشعور بالعطش، بل قد يسبب الإرهاق والخمول ويؤثر على النشاط اليومي.

2-اختيار ملابس مناسبة للأجواء

احرص على ارتداء ملابس خفيفة وواسعة مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء، مثل القطن أو الكتان، الألوان الفاتحة هي الخيار الأفضل في الصيف، كونها تعكس أشعة الشمس، في حين أن الألوان الداكنة تمتص الحرارة وتزيد الإحساس بها، كما يفضل ارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية للحماية من أشعة الشمس المباشرة.



3- تناول أطعمة منعشة

بعض الأطعمة تساهم في خفض حرارة الجسم وتعزز من الإحساس بالانتعاش، مثل البطيخ، الخيار، النعناع، والزبادي، تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي خلال الموجة الحارة يمكن أن يساعد في التخفيف من تأثير الطقس.

4- تقنين النشاط البدني في ساعات الذروة

تجنب ممارسة الأنشطة الشاقة خلال فترات النهار التي تبلغ فيها درجات الحرارة ذروتها، ويفضل إنجاز الأعمال أو التمارين الرياضية في ساعات الصباح الباكر أو المساء، إذا شعرت بأعراض مثل الدوخة أو الغثيان أثناء النشاط، عليك فورًا التوجه إلى مكان بارد وأخذ قسط من الراحة

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