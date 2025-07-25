ذروة شديدة الحرارة تضرب مصر حتى الثلاثاء.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة

استعدوا لموجة طقس قاسية تمتد لأيام.. حرارة شديدة ورطوبة مرتفعة تؤثر على كافة الأنحاء.. الأرصاد تكشف

تحذيرات رسمية من الأرصاد: موجة حارة تبدأ اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن مصر دخلت في ذروة موجة شديدة الحرارة تبدأ من اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، حيث يسود طقس شديد الحرارة على معظم المناطق، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويرصد الموجز التفاصيل.

وسجلت درجات الحرارة في الظل اليوم ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية على السواحل الشمالية، بينما تتراوح في القاهرة الكبرى بين 40 إلى 41 درجة، وترتفع بشكل أكبر في جنوب البلاد لتسجل ما بين 41 إلى 46 درجة مئوية، ما يعكس مدى تأثير الموجة الحارة وقوتها.

طقس الجمعة: شديد الحرارة نهارًا.. ومائل للحرارة ليلًا

وبحسب الهيئة، فإن طقس اليوم الجمعة يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، حيث يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر، مما يزيد من الشعور بالإجهاد الحراري وعدم الراحة.

توزيع درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى:

العظمى 40 | المحسوسة 42

العظمى 40 | المحسوسة 42 السواحل الشمالية الغربية:

العظمى 34 | المحسوسة 37

العظمى 34 | المحسوسة 37 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

العظمى 41 | المحسوسة 43

العظمى 41 | المحسوسة 43 شمال الصعيد:

العظمى 41 | المحسوسة 43

العظمى 41 | المحسوسة 43 جنوب الصعيد:

العظمى 43 | المحسوسة 44

الأرصاد توضح أسباب الموجة الحارة الحالية

وأوضحت الهيئة أن هذه الأجواء الحارة تعود لتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وهو أحد الأنظمة الجوية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، فضلًا عن ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأضافت أن بعض الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا عبر امتداد مرتفع العروض الوسطى قد تساعد لاحقًا في تحسن نسبي بدرجات الحرارة، لكنها لم تؤثر بعد على الحالة الجوية الحالية.

نصائح للتعامل مع الموجة الحارة

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل لتفادي الجفاف.

ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون.

عدم ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل السيارات المغلقة.

متى تنكسر الموجة؟

رغم استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل، توقعت هيئة الأرصاد أن تبدأ الموجة في التراجع تدريجيًا بعد ذلك، على أن تبدأ الكتل الهوائية القادمة من أوروبا في تحسين درجات الحرارة خاصة في السواحل الشمالية والقاهرة.

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