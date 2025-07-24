طقس اليوم.. ذروة الموجة الحارة تضرب البلاد و40 درجة في القاهرة

في ظل التقلبات الجوية السريعة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، أصبحت متابعة أحوال الطقس جزءاً أساسياً من اهتمامات المواطنين اليومية، نظراً لتأثيرها المباشر على مختلف جوانب الحياة، بدءاً من التنقل ومباشرة الأعمال والأنشطة اليومية، وصولاً إلى تأثيرها الواضح على الحالة النفسية والمزاج العام.

ويستعرض "الموجز" في هذا التقرير حالة الطقس المتوقعة بما في ذلك درجات الحرارة ، حيث تُواصل درجات الحرارة انخفاضها الطفيف اليوم الخميس 24 يوليو 2025 م ، لتغطي معظم أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة ورطب خلال ساعات النهار، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بما يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات فوق المعدلات المتوقعة في الظل.

وأشار شاهين إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على مناطق شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، والوجه البحري، وغرب القاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة: العظمى 40° - الصغرى 28°

الإسكندرية: العظمى 34° - الصغرى 25°

مطروح: العظمى 32° - الصغرى 23°

سوهاج: العظمى 42° - الصغرى 26°

قنا: العظمى 42° - الصغرى 28°

أسوان: العظمى 43° - الصغرى 30°

يُنصح المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التواجد خارج المنزل خلال فترات الذروة، وارتداء الملابس القطنية، والإكثار من شرب السوائل، خاصة مع الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

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