الأرصاد: نهاية الموجة الحارة تلوح في الأفق وتحسن تدريجي في الطقس

زفّت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشرى سارة للمواطنين، معلنةً أن الموجة الحارة التي تضرب البلاد منذ أيام في طريقها إلى الانكسار تدريجيًا، وذلك مع نهاية الأسبوع الجاري، حيث تبدأ درجات الحرارة في التراجع الملحوظ، خاصة في فترات الليل.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تحسن تدريجي في الحرارة من الخميس

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إن البلاد ستشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، نتيجة تغيّر في الكتل الهوائية التي أثّرت على البلاد، حيث تتحول من جنوبية شديدة الحرارة إلى شمالية قادمة من البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اعتدال نسبي في الطقس.

وأضافت أن الأجواء ستظل حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ولكنها ستصبح أقل حدة مقارنة بالأيام الماضية، بينما تنكسر حدة الحرارة ليلًا، ما يمنح المواطنين فرصة للشعور ببعض الراحة بعد أيام شديدة الوطأة.

ارتفاعات قياسية وتوصيات عاجلة

وكانت البلاد قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة تجاوزت الـ44 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية، خاصة في جنوب البلاد، وناشدت الهيئة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه، وتأجيل أي أنشطة خارجية إلى ما بعد غروب الشمس أو في الصباح الباكر.

كما أكدت الهيئة على ضرورة ارتداء أغطية للرأس عند الخروج، وحذرت كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة من التعرض للإجهاد الحراري.

تأثيرات مباشرة على الزراعة والكهرباء والمرافق

وأثرت الموجة الحارة على عدة قطاعات، أبرزها قطاع الزراعة، حيث اشتكى عدد من المزارعين من ذبول المحاصيل بسبب نقص المياه وتسارع معدلات التبخر، كما شهدت بعض المحافظات أحمالًا زائدة على شبكات الكهرباء نتيجة الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف، ما دفع شركات التوزيع إلى إصدار تنبيهات للمواطنين بترشيد الاستهلاك، خاصة خلال ساعات الذروة.

فرص لسقوط أمطار خفيفة ببعض المناطق

وأشارت التوقعات إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة متفرقة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية مع بداية تراجع الموجة الحارة، نتيجة نشاط الرياح المصاحبة للكتلة الهوائية الجديدة، كما تنشط الرياح في فترات المساء، ما يزيد من الإحساس بتحسن الطقس.

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