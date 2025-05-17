درجة الحرارة الآن في مصر 17-5-2025.. وهذا موعد انكسار الموجة الحارة

درجة الحرارة الآن.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم السبت الموافق 17 مايو 2025 ودرجة الحرارة بالمحافظات، حيث من المتوقع أن تسود أجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء بحيث تكون ذروة الموجة الحارة، ومتوقع خلالها أن تسجل القاهرة 40 درجة بينما جنوب الصعيد 45 درجة في الظل، وتنكسر حدتها اعتبارا من يوم الأحد بقيم تتراوح من 7: 8 درجات علي شمال البلاد.

درجة الحرارة الآن في مصر

وينشر "الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم السبت الموافق 17 مايو 2025 وغدا الأحد الموافق 18 مايو 2025، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بـ درجة الحرارة الآن، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس اليوم السبت 17 مايو 2025

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي المناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باستمرار شرب الماء والسوائل الباردة طوال اليوم، وعدم الوقوف مباشرة تحت أشعة الشمس.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2.25 متر.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2.25 متر.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس بسهولة من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الأحد 18 مايو بالساعات

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس غدا الأحد 18 مايو 2025، فتوقعت هيئة الأرصاد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 7:5 درجة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 18 مايو 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 35 والصغري 21، والسواحل الشمالية العظمي 35 والصغري 18، وشمال الصعيد العظمي 42 والصغري 24، وجنوب الصعيد 45 والصغري 28.

حالة الطقس

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن تشهد حالة الطقس انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بقيم ملحوظة، إلى جانب نشاط رياح علي المناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري.

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