حالة الطقس اليوم الاثنين 12-5-2025 في مصر ودرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025، حيث من المتوقع أن يشهد الطقس انخفاض في درجات الحرارة علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025 وغدا الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس اليوم الاثنين 12 مايو 2025

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس اليوم الاثنين 12 مايو 2025 طقس شديد الحرارة نهارًا علي أغلب الأنحاء، حيث يكون اليوم هو ذروة الموجة شديدة الحرارة علي أغلب الأنحاء، معتدل ليلًا علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وتوقعت الأرصاد أن تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين انخفاض في درجات الحرارة علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 7:8.

كما توقعت الأرصاد أن يسود اليوم طقس حار نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلي أنه من المتوقع نشاط رياح اليوم الاثنين 12 مايو علي مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من محافظة البحر الأحمر علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25: 1.75 متر.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2.25 متر.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس بسهولة من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 13 مايو بالساعات

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس غدا الثلاثاء 13 مايو 2025، فتوقعت هيئة الأرصاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد بقيمة درجتين.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 13 مايو 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 34 والصغري 20، والسواحل الشمالية العظمي 26 والصغري 17، وشمال الصعيد العظمي 36 والصغري 22، وجنوب الصعيد 41 والصغري 25.

حالة الطقس

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة بقيم ملحوظة، إلى جانب نشاط رياح علي المناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري.

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