حالة الطقس غدا الأحد 4-5-2025 في مصر ودرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس غدا الأحد الموافق 4 مايو 2025، حيث من المتوقع أن يشهد غدا سقوط أمطار ونشاط رياح علي أغلب الأنجاء في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على كافة الأنحاء.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي كل ما يخص حالة الطقس غدا الأحد الموافق 4 مايو 2025 في القاهرة وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس غدا الأحد 4 مايو 2025 في القاهرة

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأحد 4 مايو2025 سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

حالة الطقس

وقالت الهيئة، إن صورًا الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

وتوقعت الأرصاد أن يشهد الطقس غدا الأحد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وعلى فترات متقطعة، مشيرة إلى أن الطقس خلال الفترة الحالية معتدل خلال فترة النهار على شمال البلاد وحتى القاهرة، مائل للحرارة على المناطق الجنوبية، معتدل خلال فترة الليل، بارد في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس بسهولة من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا الأحد 4 مايو 2025

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 4 مايو 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 24 والصغري 17، والسواحل الشمالية العظمي 22 والصغري 13، وشمال الصعيد العظمي 27 والصغري 15، وجنوب الصعيد 31 والصغري 17.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الطقس في مصر، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء المعتدلة، وتبدأ الحرارة في الارتفاع التدريجي مع نهاية الأسبوع، مع نشاط الرياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

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