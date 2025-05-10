تتجاوز الـ40 درجة.. اعرف حالة الطقس غدًا وتفاصيل الموجة الحارة

حالة الطقس.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات تشير إلى تغيرات ملحوظة في حالة الطقس غداً، ما يستدعي من المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر لتفادي أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن الظروف الجوية.

ومع دخول الموجة الحارة، تشهد حالة الطقس ارتفاعًا ملحوظاً في درجات الحرارة، يصاحبه نشاط للرياح وربما تساقط للأمطار في بعض المناطق.

حالة الطقس غدًا

وفي هذا الصدد، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض أغلب مناطق ومحافظات الجمهورية لموجة شديدة الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث تتخطى درجات الحرارة حاجز الـ40 درجة في بعض المناطق.

وذكرت الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس غدًا أن ذروة الموجة شديدة الحرارة ستكون الأحد المقبل، حين تتخطي درجات الحرارة حاجز 40 على بعض المحافظات، مؤكدة استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء، تزامنًا مع اقتراب حلول فصل الصيف.

الموجز يرصد تفاصيل حالة الطقس غدًا، إذ تُشدد الجهات المعنية على أهمية متابعة نشرات الطقس بشكل دوري، واتباع التعليمات الصادرة عن هيئة الأرصاد للحفاظ على سلامة الجميع، ويجب اتباع النصائح والإرشادات، يمكن للمواطنين الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة التقلبات الجوية القادمة، وضمان سلامتهم وسلامة من حولهم.

ويسود، حالة الطقس غدًا شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، خلال ساعات النهار، وخلال ساعات الليل، يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 39 24

بنهــــا 38 24

دمنهور 36 23

وادي النطرون 38 24

كفر الشيخ 36 23

المنصورة 36 23

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 37 23

طنطا 37 23

دمياط 33 19

بورسعيد 34 20

الإسماعيلية 39 19

السويس 38 20

العريش 33 16

رفح 32 16

رأس سدر 35 18

نخل 34 12

كاترين 28 11

الطور 32 22

طابا 34 19

شرم الشيخ 37 25

الإسكندرية 36 25

العلمين 34 25

مطروح 34 23

السلوم 38 25

سيوة 40 26

رأس غارب 35 25

الغردقة 36 26

سفاجا 35 25

مرسى علم 36 24

شلاتين 38 26

حلايب 36 28

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 34 24

الفيوم 38 25

بني سويف 39 24

المنيا 40 23

أسيوط 41 23

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 42 25

أسوان 42 26

الوادي الجديد 41 26

أبو سمبل 42 25

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