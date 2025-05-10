مصر تستعد لموجة حر شديدة ودرجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية

تشهد جمهورية مصر العربية موجة حارة شديدة بدأت خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية ،وتوقعت الهيئة أن تسجل درجات الحرارة مستويات قياسية في بعض المناطق، حيث قد تتخطى حاجز الـ40 درجة مئوية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية لتفادي مضاعفات الطقس شديد الحرارة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

ذروة الموجة: الأحد 11 مايو

وأشارت الأرصاد إلى أن ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الأحد المقبل، الموافق 11 مايو، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 43 درجة مئوية في القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تسجل في مناطق شمال الصعيد ما بين 40 و45 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد تصل إلى ما بين 45 و48 درجة مئوية.

توصيات وتحذيرات صحية

وحذرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة ما بين الساعة 12 ظهراً والرابعة عصراً، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، من بينها ارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وتجنب الأنشطة البدنية الشاقة في فترات النهار.

تغيرات مناخية متزايدة

ويُذكر أن هذه الموجة تأتي في ظل تقلبات مناخية ملحوظة شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الفترات الحارة أكثر تطرفاً واستمرارية، ما يعكس تأثيرات التغير المناخي العالمي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تأثير الموجة على الحياة اليومية والقطاعات المختلفة

أثرت الموجة الحارة بشكل ملحوظ على أنماط الحياة اليومية للمواطنين، حيث لجأ الكثيرون إلى تقليص أنشطتهم الخارجية خلال النهار، بينما شهدت بعض القطاعات مثل الزراعة والكهرباء ضغطاً متزايداً نتيجة ارتفاع معدلات استهلاك المياه والطاقة، كما حذرت وزارة الصحة من مخاطر التعرض لضربات الشمس والإجهاد الحراري، خصوصاً للعاملين في المواقع المفتوحة، مطالبة أصحاب الأعمال باتخاذ إجراءات وقائية لضمان سلامة العمال ،ومن المتوقع أن تزداد وتيرة هذه الظواهر مستقبلاً في ظل تغير المناخ العالمي، ما يستدعي تعزيز الخطط الوطنية للتكيف البيئي والتوعية المجتمعية.

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