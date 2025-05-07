الأرصاد: طقس حار ورياح مثيرة للأتربة غدًا وتحذيرات للمواطنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس الموافق 8 مايو 2025، حيث توقعت أن تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة مع نشاط ملحوظ للرياح على مناطق متفرقة، مما يزيد من الإحساس بالطقس الحار في معظم أنحاء الجمهورية.

وبحسب الهيئة، يسود غدًا طقس حار نهارًا معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، في حين يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ،أما ليلًا، فتنخفض درجات الحرارة تدريجيًا ليسود طقس معتدل على شمال البلاد، مائل للدفء على جنوبها.

ويعرض لكم الموجز درجات الحرارة غدا تابع معنا .

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى: العظمى 28 درجة، الصغرى 17 درجة

الإسكندرية: العظمى 23 درجة، الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء: العظمى 35 درجة، الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد: العظمى 33 درجة، الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة، الصغرى 23 درجة

نشاط الرياح وتأثيراته

أشارت الهيئة إلى وجود نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة، وهو ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية خاصة خلال فترات النهار ،كما حذرت من تأثير الرياح على حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس، حيث يكون البحر معتدلًا إلى مضطرب أحيانًا بارتفاع موج يصل إلى مترين.

الأرصاد تُوجه نصائح مهمة للمواطنين

وقدمت هيئة الأرصاد مجموعة من التوصيات الوقائية للمواطنين، في ظل الأجواء الحارة المتوقعة:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل لتجنب الجفاف.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة لتخفيف الشعور بالحرارة.

الحذر أثناء القيادة بسبب الأتربة المثارة.

متابعة النشرات الجوية

دعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الصادرة عنها بشكل يومي، مشددة على أن التغيرات الجوية قد تحدث بشكل مفاجئ خلال فصل الربيع، الذي عادة ما يتميز بالتقلبات الحادة والسريعة في حالة الطقس.

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