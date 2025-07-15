أجواء ملتهبة ورؤية منخفضة صباحًا .. خريطة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

يُبحث الكثيرون من المواطنون ، يومياً بصفة مستمرة نشرة أحوال الطقس اليومية الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على أهم الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء، الموافق 15 يوليو، حيث يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما يكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بما يتراوح بين 2 و4 درجات، خاصة في المناطق الظليلة، مما يُضاعف الشعور بحرارة الطقس.

ومن المتوقع أن تتكوّن شبورة مائية كثيفة أحيانًا في الساعات المبكرة من الصباح، وتحديدًا بين الرابعة والثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح على مناطق من الساحل الشمالي الغربي، خاصة في السلوم ومطروح، بسرعة تتراوح بين 30 و45 كم/س، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.5 و2.25 متر.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة بشكل متفرق على مناطق من شمال البلاد، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: العظمى 35° - الصغرى 25°

الإسكندرية: العظمى 32° - الصغرى 22°

مطروح: العظمى 30° - الصغرى 22°

سوهاج: العظمى 40° - الصغرى 25°

قنا: العظمى 40° - الصغرى 26°

أسوان: العظمى 41° - الصغرى 28°

ويحرص موقع “الموجز” يوميًا علي عرض توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد

وجاءت نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين كما يلى:

1- الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3- ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4- التواجد فى أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6- عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

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