أجواء ملتهبة ورؤية منخفضة صباحًا .. خريطة الطقس غداً الإثنين في مصر

يبحث كثير من المصريين عن حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة ، علي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي ، بعد تعرض محافظات الجمهورية لموجة شديدة الحرارة وذلك لتجنب ساعات الذروة، ومعرفة موعد تحسن الأحوال الجوية.



ويُتابع الكثير بصفة مستمرة نشرة أحوال الطقس اليومية الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على أهم الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويحرص موقع “الموجز” يوميًا علي عرض توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الإثنين، 7 يوليو 2025 من ، اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية ببعض المناطق من سواحل البحر الأحمر، وخليج السويس، وخليج العقبة، حيث تُسجّل سرعة الرياح ما بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 2 و3 أمتار.

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أن البلاد ستتأثر غدًا بأجواء شديدة الحرارة ورطبة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما تكون الأجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية، ومائلة للحرارة ليلًا وخلال ساعات الصباح الأولى.

وأضاف شاهين أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة المحسوسة عن المعلنة، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، لافتًا إلى ظهور شبورة مائية كثيفة أحيانًا في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة: العظمى 37° – الصغرى 25°

الإسكندرية: العظمى 32° – الصغرى 22°

مطروح: العظمى 30° – الصغرى 23°

سوهاج: العظمى 41° – الصغرى 26°

قنا: العظمى 42° – الصغرى 27°

أسوان: العظمى 42° – الصغرى 28°

كما وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددًا من النصائح العاجلة والهامة للمواطنين، وذلك بسبب الموجة الحارة التى تشهدها البلاد فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ على كافة الأنحاء.

وجاءت نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين كما يلى:

1- الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3- ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4- التواجد فى أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6- عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

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