الجو حار نار..الأرصاد تكشف حالة الطقس غداً وتحذيرات من رطوبة مرهقة ليلًا

يحرص المواطنون على متابعة التغيرات اليومية في درجات الحرارة باهتمام بالغ، خصوصاً مع الارتفاع الملحوظ الذي تشهده مدن مثل القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

وفي إطار تلبية هذه الحاجة الملحة، يقدم موقع الموجز تحديثات دورية وشاملة لحالة الطقس، مع تسليط الضوء على الظواهر الجوية المهمة وتقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول التوقعات اليومية لدرجات الحرارة، لضمان استعداد المواطنين للتغيرات المناخية.

وفقًا لما ترصده الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يشهد طقس غدٍ الجمعة أجواءً شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتُسجل درجات الحرارة غدًا ذروتها في جنوب الصعيد بواقع 42 درجة مئوية، مع إحساس حراري يصل إلى 43، تليها مناطق شمال الصعيد بـ39 درجة مئوية، فيما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 درجة مع إحساس يصل إلى 39، وتكون السواحل الشمالية الألطف نسبيًا بدرجات عظمى تبلغ 31 درجة وإحساس حراري 34.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة:

المحافظة العظمى (°م) الحرارة المحسوسة (°م)

القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 39

السواحل الشمالية 31 34

شمال الصعيد 39 41

جنوب الصعيد 42 43

كما وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددًا من النصائح العاجلة والهامة للمواطنين، وذلك بسبب الموجة الحارة التى تشهدها البلاد فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ على كافة الأنحاء.

وجاءت نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين كما يلى:

1- الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3- ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4- التواجد فى أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6- عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

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