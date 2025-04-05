تحذير عاجل من طقس الأحد.. موجة شديدة الحرارة بدءً ا من الغد

موجة شديدة الحرارة.. تشهد البلاد بدءًا من الغد الأحد الموافق 5-4-2025، موجة شديدة الحرارة تضرب مختلف المحافظات، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي حذّرت المواطنين من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، قد تصل خلال ذروتها إلى أكثر من 42 درجة مئوية في بعض المناطق.

وتأتي موجة شديدة الحرارة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، المصحوب بكتل هوائية ساخنة قادمة من شبه الجزيرة العربية.

موجة شديدة الحرارة

الموجز ينقل لكم تفاصيل تحذيرات الأرصاد من موجة شديدة الحرارة، فمن المتوقع أن تستمر الموجة الحارة لعدة أيام، وتكون أكثر حدة في مناطق جنوب البلاد والصعيد، فيما تشهد مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى طقسًا شديد الحرارة نهارًا، معتدلًا ليلًا.



وتنصح الهيئة المواطنين من موجة شديدة الحرارة وتجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، مع الإكثار من شرب المياه وارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

كما دعتإلى توخي الحذر من موجة شديدة الحرارة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والحد من الأنشطة البدنية المجهدة في الخارج.

موجة شديدة الحرارة

وأشارت الأرصاد إلى أن موجة شديدة الحرارة تُعد من أشد الموجات الحرارية التي تضرب البلاد هذا الموسم، مما يتطلب التزام الجميع بالإرشادات الوقائية لتجنب أية مضاعفات صحية محتملة.

وفي هذا الصدد، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أجواء مستقرة، اليوم السبت، على أغلب الأنحاء، تكون مائلة للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، والعظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 27 درجة.

وذكرت الأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الغد، يحدث ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 33 درجة والصغرى 31، بينما تصل درجة الحرارة العظمى إلى 40 جنوب الصعيد، مُناشدة المواطنين بضرورة متابعة النشرات والتحديثات الصادرة عنها.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد ساد اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ودافئ على السواحل الشمالية، وحار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، خلال ساعات النهار، وخلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، يسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر و1.75 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر، ستكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

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