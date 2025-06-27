تحذير من طقس السبت.. شبورة مائية كثيفة وارتفاع في درجات الحرارة

طقس يوم السبت.. في ظل استمرار موجة الحر التي تشهدها البلاد، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا جديدًا حول حالة الطقس غدًا السبت 28 يونيو 2025، متوقعة استمرار الأجواء شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح وشبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الأولى، ما يستدعي الحذر، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، ويرصد الموجز التفاصيل.

شبورة مائية كثيفة على عدة مناطق

حذّرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة تبدأ في الظهور منذ الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا. وتتركز هذه الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، بالإضافة إلى الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.



وأوصت الأرصاد قائدي السيارات بتوخي الحذر والقيادة بهدوء لتجنب الحوادث بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة

أما عن تفاصيل الطقس خلال فترات النهار، فقد أكدت الهيئة أن البلاد ستشهد طقسًا شديد الحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء، خاصة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وخلال ساعات الليل، يتحول الطقس إلى معتدل الحرارة، لا سيما في شمال البلاد ووسط سيناء، لكنه يظل رطبًا في بعض المناطق، مما يزيد الإحساس بالحرارة حتى بعد غروب الشمس.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

تشير توقعات الأرصاد إلى ارتفاع في درجات الحرارة المحسوسة نتيجة زيادة نسب الرطوبة، حيث تتراوح الزيادة عن المعدلات الطبيعية في الظل ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

وفيما يلي أبرز درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى: العظمى 37 – المحسوسة 39

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 – المحسوسة 35

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 – المحسوسة 41

شمال الصعيد: العظمى 38 – المحسوسة 40

جنوب الصعيد: العظمى 41 – المحسوسة 42

تأثير منخفض الهند الموسمي على طقس مصر

أوضحت الهيئة أن منخفض الهند الموسمي ما يزال يؤثر بشكل مباشر على مصر خلال فصل الصيف، متسببًا في ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مع زيادة نسب الرطوبة، مما يضاعف الإحساس بحرارة الطقس.

ورغم هذا، تتخلل الأجواء بين الحين والآخر كتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا نتيجة امتداد مرتفع العروض الوسطى، ما يساعد نسبيًا في تلطيف درجات الحرارة في بعض الفترات.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ضرورة الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة.

شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل لتجنب الإجهاد الحراري.

استخدام الواقيات الشمسية عند الخروج.

تجنّب الأنشطة الشاقة في الأوقات الحارة.

توخي الحذر في القيادة خلال ساعات الشبورة الصباحية.

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