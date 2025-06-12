حالة الطقس غدا الجمعة 13-6-2025 في مصر ودرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 13 يونيو 2025، حيث من المتوقع أن تكون الأجواء مستقرة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء إلى جانب نشاط الرياح علي مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية، فضلًا عن تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتى سرعان ما تنقشع.

وينشر "الموجز" كل ما يخص حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 13 يونيو 2025، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس غدا الجمعة 13 يونيو 2025

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسود غدا الجمعة 13 يونيو 2025 أجواء مستقرة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء حار علي السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس

وتوقعت الأرصاد أن تشهد حالة الطقس غدا الجمعة نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سناء ومدن القناة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2 متر.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2 متر.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس بسهولة من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا الجمعة 13 يونيو

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 13 يونيو 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 38 والصغري 24، والسواحل الشمالية العظمي 30 والصغري 20، وشمال الصعيد العظمي 39 والصغري 24، وجنوب الصعيد 43 والصغري 28.

حالة الطقس

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن تشهد حالة الطقس استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:2 درجة، إلى جانب نشاط رياح علي المناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري.

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