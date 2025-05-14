حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-5-2025 في مصر ودرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، حيث من المتوقع أن تسود أجواء حارة على شمال البلاد شديدة الحرارة جنوبًا.

وينشر "الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025 وغدا الخميس الموافق 15 مايو 2025، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 14 مايو 2025

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارًا علي أغلب الأنحاء اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وتوقعت الأرصاد أن تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وشمال البحر الأحمر علي فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلي أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم الأربعاء 14 مايو علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2.25 متر.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2.25 متر.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس بسهولة من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الخميس 15 مايو بالساعات

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس غدا الخميس 15 مايو 2025، فتوقعت هيئة الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 15 مايو 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغري 19، والسواحل الشمالية العظمي 25 والصغري 19، وشمال الصعيد العظمي 33 والصغري 21، وجنوب الصعيد 38 والصغري 24.

حالة الطقس

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم ملحوظة علي أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 7:5 درجة، إلى جانب نشاط رياح علي المناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري.

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