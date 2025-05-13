حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في مصر.. اعرف درجات الحرارة الآن

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، حيث من المتوقع أن يشهد الطقس انخفاض في درجات الحرارة علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025 وغدا الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 طقس حار نهارًا علي أغلب الأنحاء شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وتوقعت الأرصاد أن تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي المناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد وسيناء علي فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلي أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم الثلاثاء 13 مايو علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري مع فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من القاهرة الكبري علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2.25 متر.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1: 1.5 متر.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس بسهولة من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الأربعاء 14 مايو بالساعات

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس غدا الأربعاء 14 مايو 2025، فتوقعت هيئة الأرصاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد بقيمة 4 درجات.

حالة الطقس

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 14 مايو 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغري 18، والسواحل الشمالية العظمي 24 والصغري 16، وشمال الصعيد العظمي 33 والصغري 19، وجنوب الصعيد 41 والصغري 25.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم ملحوظة، إلى جانب نشاط رياح علي المناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تزف بشرى سارة عن درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 23-4-2025

حالة الطقس اليوم السبت 19 أبريل 2025.. إليك بيان درجات الحرارة