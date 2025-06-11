الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء 11-6-2025.. درجات الحرارة تتجاوز 40 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025، حيث من المتوقع استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء حارة على السواحل الشمالية، إلى جانب تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتى سرعان ما تنقشع.

وينشر "الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025 وغدا الخميس الموافق 12 يونيو 2025، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا علي أغلب الأنحاء، حار علي السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس

كما توقعت الأرصاد أن تكون حالة الطقس مصاحبة بتكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا علي مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواح الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1: 1.75 متر.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2 متر.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس بسهولة من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الخميس 12 يونيو بالساعات

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس غدا الخميس 12 يونيو 2025، فتوقعت هيئة الأرصاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة علي أغلب الأنحاء

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 12 يونيو 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 37 والصغري 23، والسواحل الشمالية العظمي 29 والصغري 19، وشمال الصعيد العظمي 39 والصغري 23، وجنوب الصعيد 43 والصغري 27.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن تشهد حالة الطقس استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:2 درجة، إلى جانب نشاط رياح علي المناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري.

اقرأ أيضًا

موجة شديدة الحرارة.. والأرصاد تحذر المواطنين من طقس غدًا الأربعاء

بعد انكسار الحر.. الأتربة تهاجم من جديد والأرصاد تحذر من طقس الأحد