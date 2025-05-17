بعد انكسار الحر.. الأتربة تهاجم من جديد والأرصاد تحذر من طقس الأحد

في ظل تحسن الأحوال الجوية وانكسار حدة الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا جديدًا بشأن حالة الطقس غدًا الأحد 18 مايو 2025، وأكدت الهيئة أن البلاد ستتأثر بنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة على عدد من المحافظات، وهو ما قد يسبب تراجعًا في مستوى الرؤية الأفقية واضطرابًا في جودة الهواء.

ويقدم لكم الموجز تفاصيل حالة الطقس غدا.

رياح محملة بالأتربة تضرب عدة مناطق

ووفقًا لتحديثات الهيئة، من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق واسعة تشمل القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وبعض مناطق شمال الصعيد، وهذه الرياح ستكون محملة بالأتربة، نتيجة لتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي صحراوي، ما يؤدي إلى اضطراب نسبي في الأحوال الجوية، رغم الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.

تحذيرات للمواطنين من التعرض المباشر

ونصحت الهيئة المواطنين، لا سيما مرضى الحساسية والصدر، بتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال فترات نشاط الرياح، كما دعت سائقي المركبات إلى توخي الحذر عند القيادة، خاصة على الطرق الصحراوية والزراعية التي قد تشهد انخفاضًا في الرؤية بسبب الأتربة المثارة.

وشددت الهيئة على ضرورة ارتداء الكمامات خارج المنزل، لا سيما في المدن الكبرى التي تتأثر غالبًا بتركيزات أعلى من الأتربة، وأكدت أن الطقس سيظل معتدلًا نهارًا في معظم المناطق، إلا أن تأثير الأتربة قد يغطي على الشعور بالتحسن المؤقت في درجات الحرارة.

عودة التحسن بدءًا من الاثنين

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن حالة الطقس ستشهد تحسنًا تدريجيًا بدءًا من يوم الاثنين، مع تراجع في نشاط الرياح وعودة الاستقرار إلى معظم أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في مستوياتها المعتدلة، ما يوفر أجواء أكثر راحة بعد موجة الحر القاسية.

هذا وتؤكد الهيئة على أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية والتقارير الرسمية فقط، في ظل تداول بعض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقلبات غير دقيقة في الطقس.

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