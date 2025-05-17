الأرصاد تُسعد المصريين: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة بداية من الأحد

زفّت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشرى سارة للمواطنين، معلنة عن موجة من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة بدءًا من يوم الأحد 18 مايو 2025، بعد أيام من الارتفاع الشديد الذي شهدته معظم أنحاء الجمهورية، وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن الكتلة الهوائية الحارة التي سيطرت على البلاد خلال الأسبوع الماضي ستنحسر تدريجيًا، لتفسح المجال أمام أجواء أكثر اعتدالًا.

ويقدم لكم الموجز التفاصيل .

تفاصيل الحالة الجوية المرتقبة

وفقًا للتقارير الصادرة عن الهيئة، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى من 43 درجة مئوية يوم السبت إلى نحو 36 درجة يوم الأحد، مع استمرار التراجع على مدار الأسبوع في عدد من المحافظات، خاصة في الوجه البحري والسواحل الشمالية ،وتشير النماذج المناخية إلى أن الانخفاض سيكون مصحوبًا بنشاط في حركة الرياح مما يُساهم في تلطيف الأجواء.

كتلة هوائية معتدلة السبب الرئيسي

وأوضحت الهيئة أن سبب التغيير المفاجئ في الطقس يعود إلى تأثير كتلة هوائية معتدلة قادمة من البحر المتوسط، تحمل معها هواء أقل حرارة ورطوبة، ومن المرجح أن تستمر هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مجددًا بنسب طفيفة.

تحذيرات وتوصيات للمواطنين

رغم التحسن المرتقب، دعت الهيئة المواطنين إلى عدم الانخداع بانخفاض الحرارة خلال النهار، مشيرة إلى أن الأجواء قد تميل للبرودة نسبيًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ونصحت كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي بضرورة الحذر، خاصة في المناطق المكشوفة.

كما شددت على أهمية متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، نظرًا لتقلبات الطقس السريعة في هذا التوقيت من العام، مؤكدة أن فرق الرصد والمتابعة تعمل على مدار الساعة لإصدار التحديثات اللازمة.

بداية مبشرة لصيف أقل حدة؟

مع هذا التغير المفاجئ في درجات الحرارة، يترقب المواطنون ما إذا كانت هذه البداية قد تكون مؤشرًا على صيف أقل قسوة مقارنة بالأعوام السابقة، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وفي ظل هذه الأجواء المعتدلة المنتظرة، يأمل المواطنون في استقرار الطقس وتخفيف الأعباء الناتجة عن موجات الحر، لا سيما مع اقتراب امتحانات نهاية العام وتزايد التحركات اليومية.

اقرأ أيضا : الأرصاد الجوية: توقعات بارتفاع درجات الحرارة غدًا مع طقس معتدل ليلًا

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في مصر.. اعرف درجات الحرارة الآن





