الأرصاد الجوية: توقعات بارتفاع درجات الحرارة غدًا مع طقس معتدل ليلًا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يشهد طقس غدٍ الأربعاء 14 مايو 2025، ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مع أجواء معتدلة نسبيًا ليلاً على معظم أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن يشمل هذا الطقس كافة المناطق تقريبًا، حيث سيكون حارًا نهارًا ومعتدلًا ليلاً، وهو ما يستدعي اتخاذ بعض الاحتياطات لمواجهة موجة الحرارة المعتدلة في ساعات النهار.

ويعرض لكم الموجز حالة الطقس غدا .

تفاصيل الطقس المتوقع

في ساعات النهار، سيكون الطقس حارًا على معظم المناطق، وخصوصًا في القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا، حيث سترتفع درجات الحرارة لتصل إلى حوالي 30 درجة مئوية، ومع ذلك، قد يشعر البعض بارتفاع إضافي في درجات الحرارة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، مما يرفع الإحساس بالحرارة بشكل ملحوظ، وفي المقابل، يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي مع حلول الليل، حيث سيكون الطقس أكثر اعتدالًا في مختلف المناطق، مع درجات حرارة تتراوح بين 19 و 25 درجة مئوية.

الرياح والرطوبة

من المتوقع أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة في أغلب الأنحاء، مع نشاط محدود في بعض المناطق مما قد يُحسن الإحساس بالحرارة ،كما يُتوقع أن تكون نسبة الرطوبة مرتفعة نهارًا، ما قد يزيد من الإحساس بحرارة الجو، وفي الوقت نفسه، ستنخفض الرطوبة ليلاً، مما يعزز من الشعور بالاعتدال في الطقس بعد غروب الشمس.

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن

وفقًا للتوقعات، ستسجل بعض المدن المصرية درجات الحرارة التالية:

الطقس فى القاهرة: العظمى 31 درجة، والصغرى 19 درجة.

الطقس فى الإسكندرية :العظمى 25 درجة، والصغرى 18 درجة.

الطقس فى مطروح: العظمى 23 درجة، والصغرى 16 درجة.

الطقس فى سوهاج: العظمى 40 درجة، والصغرى 22 درجة.

الطقس فى قنا: العظمى 41 درجة، والصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان: العظمى 41 درجة ، والصغرى 25 درجة.

نصائح للمواطنين

في ضوء هذه التوقعات، يُنصح المواطنين بتوخي الحذر خلال ساعات النهار، خاصة في المناطق الحارة، ويفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والحرص على شرب كميات كافية من المياه، كما يُنصح بارتداء الملابس الخفيفة والوقاية باستخدام الواقيات الشمسية ،وفي المقابل، ستكون الأجواء ليلاً أكثر راحة، مما يتيح فرصة للخروج والاستمتاع بالهواء المعتدل.

ويُتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الأيام القادمة، حيث تظل درجات الحرارة مرتفعة نهارًا، لكن مع تحسن الطقس ليلاً، وفي هذا السياق، تتابع هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تطورات الطقس وتُعلن عن أي تغييرات فورية.

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