سعر الذهب اليوم الاثنين 12-5-2025 يعاود الانخفاض بمنتصف التعاملات

يهتم قطاع عريض من المواطنين، سواء من المقبلين على الزواج أو الذين يفضلون الاستثمار في المعدن الأصفر، بمعرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 12 مايو 2025، داخل الأسواق المحلية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5234.25 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب خلال منتصف التعاملات تراجعا جديد، ويستعرض الموجز خلال السطور التالية أسعار المعدن الاصفر والسبائك الذهبية وفقا لـ«جولد بيليون»،

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5234.25 جنيه بانخفاض 22.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4580 جنيها بانخفاض 20 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3925.75 جنيه بانخفاض 17.25 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3053.25 جنيه بانخفاض 13.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2617.25 جنيه بانخفاض 11.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 1962.75 جنيه بانخفاض 8.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 36640 جنيها بانخفاض 160 جنيها.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب اليوم 3218.23 دولار بانخفاض 2.75 دولار.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجلت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر وزن جرامين ونصف الجرام، من BTC، حوالى 13 ألفا و637 جنيها على مستوى الشراء.

سعر سبيكة الذهب 1 جرام من بي تي سي

وسجل سعر السبيكة الذهب وزن جرام واحد عيار 24، من بي تي سي، حوالى 5 آلاف و536 جنيها على مستوى الشراء بالمصنعية.

سعر سبيكة ذهب 5 جرامات BTC اليوم

ويبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرامات اليوم من بي تي سي، حوالي 27 ألفا و150 جنيها على مستوى الشراء.

سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرامات اليوم

وبالنسبة إلى سعر السبيكة الذهب عيار 24 اليوم في مصر، والتي تزن 10 جرامات من بي تي سي، فقد سجل 54 ألفا و280 جنيها للشراء بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24

ووصل سعر أونصة الذهب اليوم عيار 24 للوزن الأوسع انتشارا، 31.1 جراما من بي تي سي، والتي تعادل أوقية أو أونصة ذهب عالميا، وصل إلى 168 ألفا و686 جنيها للشراء.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم

وسجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم وزن 50 جراما من بي تي سي، حوالى 271 ألفا و100 جنيه على مستوى الشراء.

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