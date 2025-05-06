سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6-5-2025 .. عيار 21 بكام انهاردة

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6-5-2025، استقرار داخل محالات الصاغة، متأثر بحالة التوازن التي يشهدها سعر الذهب بالأسواق العالمية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 4740 جنيها للشراء و4720 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم داخل الأسواق

يأتي الموجز في مقدمة المعادن التي يحرص على متابعتها على مدار اليوم، نظر لاهتمام قاعدة عريضة من المستثمرين، وفقا لآخر تحديث اعلنته الشعبة العامة للمشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب للجرام الواحد اليوم في مصر، 5417 جنيها للشراء و5394 جنيها للبيع قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة، وفقا لآخر تحديث.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 22 اليوم

كما بلغ سعر الذهب عيار 22 للجرام الواحد دون مصنعية، 4966 جنيها للشراء و4945 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ووصل سعر الذهب عيار 21 للجرام دون مصنعية بالصاغة، إلى 4740 جنيها للشراء و4720 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 دون المصنعية في مصر، 4063 جنيها للشراء و4046 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 14 للجرام في السوق المحلي قبل احتساب سعر المصنعية، 3160 جنيها للشراء و3146 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

يزن الجنيه الذهب في مصر دون سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة 8 جرامات من عيار 21، وسجل نحو 37 ألفا و920 جنيها للشراء و37 ألفا و900 جنيه للبيع.

سعر أونصة الذهب عالميا

وتداول سعر أونصة الذهب بالبورصات العالمية للمعادن الثمينة، عند مستويات 3331 دولارا للشراء و3330.5 دولار للبيع بصعود 66 دولارا على مدار تداولات اليوم، مع العلم وزن الأونصة 31.1 جرام من الذهب الخالص النقي.

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