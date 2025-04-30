المعدن الأصفر .. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-4-2025 بمنتصف التعاملات

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-4-2025، استقرار ملحوظا، داخل الأسواق المحلية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4740 جنيهًا للشراء و4765 جنيهًا للبيع.

تعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل، منها زيادة الطلب على الذهب، سواء من الأفراد أو المستثمرين مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار كذلك أسعار العملات فيتأثر الذهب بسعر الدولار الأمريكي، حيث يؤدي انخفاض الدولار إلى زيادة الإقبال على الذهب كبديل وأخيراً أسعار الفائدة فكلما انخفضت أسعار الفائدة، زاد الإقبال على الذهب كأداة استثمارية.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويأتي الذهب في مقدمة المعادن التي يبحث عنها المواطنين بصفة مستمرة، ولذا يحرص الموجز على تحديث أسعار الذهب وفقا للشعبة العامة للذهب، وقد جاءت أسعار المعدن الأصفر على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 4740 جنيهًا للشراء و4765 جنيهًا للبيع، ويعد هذا العيار هو الأكثر تداولًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 5417.25 جنيه للشراء و5445.75 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر 4965.75 جنيه للشراء و4992 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

عيار 18 في مصر، سجل اليوم 4062.75 جنيه للشراء و4084.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم 37920 جنيهًا للشراء و38120 جنيهًا للبيع، من غير المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.

أسعار سبائك الذهب داخل الأسواق

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام اليوم 9150 جنيهًا، وسبيكة الذهب 5 جرامات سجلت 18300 جنيه.

كما بلغ سعر سبيكة الذهب 10 جرامات 36600 جنيه، بينما بلغ سعر سبيكة الذهب 31.1 جرام (أونصة) نحو 113400 جنيه.

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