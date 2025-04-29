مفاجأة بشأن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-4-2025 بمنتصف التعاملات

خيم الاستقرار على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بمنتصف العاملات داخل الاسواق تلمحلية في مصر، وجاء هذا الاستقرار عقب تراجع سعر الذهب عيار 21 حوالي 40 جنيها للجرام .

وشهدت أسعار الذهب سلسلة من الارتفاعات الجنوبية خلال الفترة الماضية مما ادى الى حدوث حالة من الارتباك سيطرت على الاسواق والمستثمرين.

سعر الذهب اليوم في مصر

يحرص الموجز على متابعة سعر الذهب وفقا للتحديثات اللحظية المعلنة من الشعبة العامة للذهب، وقد سجلت أسعار المعدن الاصفر اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2025، الأرقام الآتية.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل 5469 جنيهًا للبيع و5446 جنيهًا للشراء للجرام.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

سجل 5013 جنيهًا للبيع و4992 جنيهًا للشراء للجرام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل 4785 جنيهًا للبيع و4765 جنيهًا للشراء للجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل 4101 جنيهًا للبيع و4084 جنيهًا للشراء للجرام.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل 3190 جنيهًا للبيع و3177 جنيهًا للشراء للجرام.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل 2734 جنيهًا للبيع و2723 جنيهًا للشراء للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ 38280 جنيهًا للبيع و38120 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميًا

سجلت نحو 3314.66 دولارًا.

سعر الأوقية بالجنيه المصري

بلغ 170092 جنيهًا للبيع و169381 جنيهًا للشراء.

نصائح مهمة عند شراء الذهب

اختر مكانًا موثوقًا: تأكد من شراء الذهب من محلات معروفة ومرخصة لضمان العيار والوزن الصحيح.

احرص على الفاتورة: اطلب فاتورة رسمية موضح بها العيار، الوزن، والسعر، لتكون ضمانًا لك وقت البيع.

تابع الأسعار بانتظام: راقب تغيرات الأسعار بشكل يومي لتحديد أفضل توقيت للشراء أو البيع.

استثمر في السبائك والجنيهات: إذا كنت تهدف للاستثمار، فالأفضل شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية لتقليل خسائر المصنعية.

احذر من الشراء عبر الإنترنت: لا تشتري الذهب أونلاين إلا من مواقع رسمية موثوقة وتأكد من شروط الضمان والاسترجاع.

فهم المصنعية: اعرف أن المشغولات الذهبية يضاف إليها تكلفة مصنعية قد تؤثر على قيمة الاستثمار عند إعادة البيع.

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