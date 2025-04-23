هبوط مفاجئ لأسعار الذهب العالمية اليوم الأربعاء 23 إبريل.. تفاصيل

سعر الذهب العالمي.. يشهد تقلبات مستمرة متأثرًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية تؤثر على حركة التداول في البورصات الدولية.

ويُعد سعر الذهب العالمي أحد أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات الاقتصادية والتضخم، مما يجعله محور اهتمام الأسواق المالية حول العالم.

سعر الذهب العالمي

والموجز ينقل آخر التحديثات، لسعر الذهب العالمي، إذ تتغير أسعار الذهب بناءً على تحركات سعر الأوقية (الأونصة) بالدولار في الأسواق العالمية، والتي تتأثر بأسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى قوة الدولار، ومستويات الطلب على المعدن النفيس.

وشهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا كبيرًا من الأمس حتى الآن بعد أن سجلت مستويات تاريخية، الأمر الذي انعكس مباشرة على السوق المحلي في مصر.

واقترب سعر الذهب بالأمس من حاجز 3500 دولار للأوقية، قبل أن يتراجع اليوم إلى مستوى الـ 3296 دولار للاوقية حتى وقت كتابة هذا التقرير، ما أدى إلى انخفاض السعر في السوق المحلي من نحو 4960 جنيهًا للجرام بالأمس إلى نحو 4800 جنيهًا للجرام حتى الآن.

وسجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا يوم الأربعاء، بلغت 3300 دولار أمريكي للأونصة، بعد أن كانت قد ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال الأيام الماضية وبلغت ذروتها الثلاثاء، لتتجاوز 3500 دولار أمريكي للأونصة، مع استمرار بحث المستثمرين عما يُسمى بأصول "الملاذ الآمن"، بديلا عن العملة الأمريكية.

ويتابع المستثمرون والمتداولون أسعار الذهب عالميًا بشكل دقيق لتحديد أفضل توقيت للشراء أو البيع، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، فقط تابعونا لمعرفة أحدث تحليلات سعر الذهب اليوم بالدولار وتأثيره على الأسواق المحلية وحركة الاستثمار في المعادن الثمينة.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصل لها سعر الذهب اليوم بعد تراجعه بختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23 إبريل 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5451 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4770 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4089 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3180 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38160 جنيهًا

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