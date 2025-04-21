ارتفاع جديد في أسعار الذهب بالأسواق المصرية خلال التعاملات المسائية ليوم الإثنين

رصد لحركة السوق وقيم الأعيرة المختلفة مع توضيح الفروقات بعد المصنعية.. سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، حيث زادت بقيمة 20 جنيهًا للجرام، في تحرك يعكس التذبذب المستمر في سوق الذهب المحلي والمتأثر بالتغيرات العالمية وسعر الدولار، ويستعرض الموجز الأسعار والتفاصيل.

أسعار الأعيرة المختلفة بدون المصنعية

جاءت الأسعار الرسمية لـ الذهب كما يلي:

عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المصريين، سجل 4895 جنيهًا للجرام.

عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، بلغ 5594 جنيهًا للجرام.

عيار 18، المستخدم بكثرة في الهدايا والمشغولات متوسطة السعر، سجل 4195 جنيهًا.

عيار 14، الأقل انتشارًا، وصل إلى 3263 جنيهًا.

بينما سجل الجنيه الذهب (وزنه 8 جرامات من عيار 21) نحو 39160 جنيهًا دون احتساب المصنعية أو الدمغة أو الضرائب.

أما الأوقية، والتي تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24، فسجلت 3416 دولارًا في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب بعد إضافة المصنعية والدمغة

تختلف الأسعار الفعلية التي يدفعها المستهلك عند شراء الذهب، نظرًا لإضافة المصنعية والدمغة، والتي تتفاوت حسب نوع المشغولات ومكان الشراء، وتتراوح هذه الإضافات ما بين 60 إلى 700 جنيه للجرام الواحد، حسب تقدير التجار وحجم العمل الفني في القطعة الذهبية.

وفي هذا السياق، جاءت الأسعار التقديرية بعد المصنعية كما يلي:

عيار 21: يبدأ من 4955 جنيهًا للجرام.

عيار 18: يصل إلى 4255 جنيهًا للجرام.

عيار 14: يُقدر بـ 3323 جنيهًا للجرام تقريبًا.

اختلافات أسعار الذهب بين المحافظات والتجار

من المهم الإشارة إلى أن أسعار الذهب قد تختلف من محافظة لأخرى ومن محل صاغة لآخر، حيث تعتمد المصنعية على عدة عوامل، منها التصميم، ووزن القطعة، ومكان الشراء. وغالبًا ما تتراوح نسبة المصنعية بين 7% و10% من السعر الأساسي للجرام.

توصية للمستهلكين في أسعار الذهب

ينصح الخبراء المواطنين المقبلين على شراء الذهب بمتابعة الأسعار لحظة بلحظة، والاستعلام عن المصنعية قبل الشراء، بالإضافة إلى مقارنة الأسعار في أكثر من محل لتفادي فروقات الأسعار الكبيرة.

هذا وتشهد أسعار الذهب تقلبًا مستمرًا نتيجة لتغيرات السوق العالمية، وقوة الدولار، والطلب المحلي، مما يجعل متابعة السوق ضرورة للمهتمين بالاستثمار في المعدن الأصفر أو الشراء للاقتناء الشخصي.

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