سعر الذهب اليوم.. سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 ارتفاعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 19-4-2025، متأثرًا بصعود أسعار الذهب عالميًا وتقلبات السوق المحلية.

ويأتي صعود سعر الذهب اليوم وسط زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، مما انعكس على أسعار المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهبية داخل الأسواق المصرية.

سعر الذهب اليوم

ويعتمد سعر الذهب اليوم عيار 21 على السعر العالمي للأونصة، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية، مما يجعله عرضة للتغيرات على مدار اليوم.

ويوصي خبراء السوق من يفكرون في الاستثمار في سعر الذهب اليوم بالتركيز على شراء السبائك والجنيهات الذهبية لتقليل الخسائر الناتجة عن المصنعية، مع تجنب اقتناء المشغولات الذهبية لهذا الغرض.

كما ينصح بمتابعة تطورات أسعار الدولار عالمياً ومحلياً، إلى جانب حركة الأسعار في البورصات الدولية قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء لسعر الذهب اليوم.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها سعر الذهب اليوم بعد ارتفاعه بختام تعاملات اليوم السبت الموافق 19 إبريل 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم

أسعار جرام الذهب للبيع في السوق المحلية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5468 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4785 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4101 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3190 جنيهًا

أسعار جرام الذهب للشراء من المستهلك

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5446 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4765 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 18نحو 4084 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3177 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 نحو 38,280 جنيهًا للبيع، فيما يُقدَّر سعر الشراء من المستهلك بحوالي 38,120 جنيهًا، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة أو مصاريف الدمغة والمصنعية.

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