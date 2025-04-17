المعدن الأصفر .. سعر الذهب اليوم الخميس 17-4-2035 داخل الأسواق

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 17-4-2025، استقرار داخل محلات الصاغة خلال التعاملات الصباحية، بعدما واجه عدة ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4785 جنيهًا للشراء، وفقًا لأحدث البيانات التي أعلنتها شعبة الذهب ومؤسسة «جولد بيليون».

سعر الذهب اليوم في مصر

ويأتي الذهب في مقدمة الخدمات التي يحرص الموجز على تقديمها للقراء ومتابعته لحظة بلحظة، وقد سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 17 ابريل 2025 في محال الصاغة المصرية، الأرقام الآتية:

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 5 آلاف و469 جنيهًا للشراء، و5 آلاف و435 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في بورصة الذهب، نحو 4 آلاف و785 جنيها للشراء، و4 آلاف و755 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 22

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في الصاغة 5013 جنيهًا للشراء، و4982 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 4101 جنيه للشراء، و4075 جنيًها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3190 جنيهًا للشراء، و3169 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجتيه الذهب

وبلغ سعر جنيه الذهب الآن في مصر، 38 ألفًا و280 جنيهًا للشراء، و38 ألفًا و250 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار الآن 3342 دولارًا للشراء، و3342 دولارًا للبيع.

سعر سبيكة الذهب

جاءت أسعار السبائك الذهبية كما أفادت بها «BTC» كالتالي:

سبيكة 50 جرام: 278193.00 جنيه.

أونصة الذهب (31.1 جرام): 173098.95 جنيه.

سبيكة 20 جرام: 111357.20 جنيه.

سبيكة 10 جرام: 55698.60 جنيه.

سبيكة 5 جرام: 27854.30 جنيه.

سبيكة 2.5 جرام: 14010.15 جنيه.

سبيكة 1 جرام: 5678.86 جنيه.

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