‎المعدن الاصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 13-4-2025 في مصر

سعر الذهب والسبائك اليوم.. استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، الأحد 13 أبريل 2025، عند نفس مستوياتها التي سجلتها أمس، وذلك بعد موجة من الارتفاعات بدأت منذ منتصف الجمعة.

وشهدت سبائك الذهب مؤخرًا اهتمامًا واسعًا وبحثًا مكثفًا في السوق المحلي، وفيما يلي يرصد موقع الموجز فى التقرير التالي التفاصيل الكاملة، حول سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 13 إبريل 2025.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2025

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 4011 جنيهًا، ليواصل استقراره مع بقية الأعيرة في السوق المحلية، ويعد هذا العيار من الخيارات المفضلة لدى شريحة واسعة من المواطنين نظرًا لتوازن سعره مقارنة بالعيارات الأعلى، خاصة في المناسبات والهدايا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 4680 جنيهًا (دون احتساب المصنعية)، ويعتبر هذا العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، لما يتمتع به من توازن بين الجودة والسعر، ويستخدم بكثرة في صناعة المشغولات الذهبية التقليدية.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2025

أما جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، فقد سجل اليوم 5348 جنيهًا، ويعرف هذا العيار بـ"الذهب الخالص"، ويُستخدم غالبًا في السبائك والاستثمار، نظرًا لنقائه العالي وقيمته الكبيرة.

متي ينزل سعر الذهب في مصر؟

لا توجد مؤشرات واضحة على انخفاض وشيك في أسعار الذهب، خاصة مع استمرار التوترات العالمية وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، ومع ذلك، فإن أي تحسن في الاستقرار الاقتصادي العالمي أو انخفاض في سعر الدولار قد يساهم في تراجع الأسعار.​

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب والسبائك اليوم

جاءت أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم، الأحد 13 أبريل 2025، على النحو التالي:

سبيكة وزن 1 جرام: 5547.43 جنيه

سبيكة وزن 2.5 جرام: 13,681.58 جنيه

سبيكة وزن 5 جرام: 27,197.15 جنيه

سبيكة وزن 10 جرام: 54,384.30 جنيه

سبيكة وزن 20 جرام: 108,728.60 جنيه

سبيكة وزن 50 جرام: 271,621.50 جنيه

أونصة الذهب (31.1 جرام): 169,011.47 جنيه

سعر الذهب والسبائك اليوم

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